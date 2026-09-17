Μαρινάκης: Όποιος παρανομεί και παραβιάζει άρθρα του Ποινικού Κώδικα να οδηγείται στη Δικαιοσύνη – Τι είπε για τους ελέγχους των επιθεωρητών υγείας

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πλαίσιο ελέγχων στον χώρο της Υγείας, στην ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και σε σειρά θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Πατούλη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, αλλά και για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ.

Οι έλεγχοι στον χώρο της Υγείας

Αναφερόμενος στις αρμοδιότητες των επιθεωρητών Υγείας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι έλεγχοι δεν καταργήθηκαν, αλλά οι σχετικές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν.

«Όπως είπε ο υπουργός και όπως είναι και η πραγματικότητα, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών Υγείας, απλώς μεταφέρθηκε, μαζί με μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα, ούτε καταργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε ακυρώθηκαν, ούτε σταμάτησαν», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κινήσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και στην επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου ελέγχου.

«Τις προηγούμενες μέρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης, με το που έγιναν γνωστά διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα και στην κοινή γνώμη, είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο και θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις με σύγχρονες μεθόδους, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και, από εκεί και πέρα, το πλαίσιο ελέγχου, όπως σας είπα πριν, είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός μεν το 2011, από την τότε κυβέρνηση, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από τις Περιφέρειες στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και το 2021 έγινε η ενσωμάτωση των επιθεωρητών Υγείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όλο αυτό το πλαίσιο εξετάζεται συνολικά από το υπουργείο Υγείας και όποιες παρεμβάσεις γίνουν, θα γίνουν ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμη πιο ουσιαστικός».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι απαιτούνται έλεγχοι από το κράτος και τους αρμόδιους φορείς, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη αντιμετώπισης παραπλανητικών πρακτικών στον χώρο της Υγείας.

«Από εκεί και πέρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε και όλα τα υπόλοιπα που λένε οι ειδικοί και όσα είπε ο υπουργός Υγείας για κάποιους οι οποίοι, στο όνομα της επιστήμης της Υγείας, διαφημίζουν παραπλανητικές μεθόδους. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία το κράτος να κάνει ελέγχους, οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν ελέγχους, να επιβάλλονται πρόστιμα και όποιος παρανομεί και παραβιάζει άρθρα του Ποινικού Κώδικα να οδηγείται στη Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε: «Χρειάζεται και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν τον κόσμο, για να μην εξαπατάται από τσαρλατάνους πάσης φύσεως».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες ευθύνες του Γιώργου Πατούλη, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην έρευνα των αρμόδιων Αρχών και τόνισε ότι δεν πρέπει να προεξοφλούνται συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωσή της.

«Δεν συνηθίζω να κρίνω έναν άνθρωπο από δημοσιεύματα, από φήμες, από διαδόσεις. Αυτή τη στιγμή, για αυτή την υπόθεση, διεξάγεται μια πολύ σοβαρή ποινική έρευνα, ποινική διερεύνηση. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τα πάντα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε ούτε να κρίνουμε από πριν κάποιον ένοχο ή αθώο ή, τέλος πάντων, δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης, υπόλογο για κάτι που έκανε ή δεν έκανε, πριν αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να το πουν εκδώσουν σχετικό πόρισμα».

Τι είπε για Θάνο Πλεύρη και ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν προκύπτει ζήτημα σε βάρος του.

«Έχουμε ποινικοποιήσει πολλά που δεν περίμεναν να ποινικοποιηθούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου, αλλά το να ποινικοποιήσουμε μια επικοινωνία —που, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, δεν κατέστη και εφικτή— για καθαρά λόγους ενδιαφέροντος ενός ανθρώπου που είναι και υπουργός, δεν βρίσκω τον λόγο πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Θάνο Πλεύρη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ήταν ειλικρινής, ξεκάθαρος και δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε ούτε να καταλογίσουμε στον άνθρωπο».

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε ακόμη για τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την κοστολόγηση των μέτρων που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ.

«1,6 δισ. τον χρόνο επί δύο είναι 3,2 και επί δύο 6,4 δισ. Είναι κατά δύο και παραπάνω τον χρόνο μεγαλύτερη κοστολόγηση από αυτή που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε για λιγότερα από 4. Ακόμα και το 1,3 που λέει ο Ανδρουλάκης είναι 5,2 δισ.», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «σε τρεις μέρες ο κ. Ανδρουλάκης αύξησε πάνω από ένα δισ. την κοστολόγησή τους», υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι επιπλέον όσων έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, καθώς, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτείνει την απόσυρση κάποιου από αυτά.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, λέγοντας: «Ακόμα και μισά να δίνονται την πρώτη χρονιά, είναι πάνω από 10 δισ. Δεν βγαίνουν με τίποτα οι αριθμοί».

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί μείωσης του ΦΠΑ, ανέφερε ότι δεν έχουν προσδιοριστεί τα προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστεί ούτε το ύψος της μείωσης.

«Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε ως σοβαρή πρόταση. Δεν μπορεί να λέει στον κόσμο “θα μειώσω τον ΦΠΑ γενικά και αόριστα”», είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κοστολογημένο την περίοδο που το κόμμα βρισκόταν στην αντιπολίτευση, επικαλούμενος τις μειώσεις φόρων που εφαρμόστηκαν και αναφέροντας ως παράδειγμα τον ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο σημείωσε ότι η μείωση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη για την οποία είχε δεσμευθεί η ΝΔ.

Τέλος, προανήγγειλε ότι ο Πρωθυπουργός, στην αποψινή συνέντευξή του, θα αναφερθεί στον κυβερνητικό σχεδιασμό και στα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.