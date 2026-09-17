Ρένα Δούρου: «Θα είμαστε ο καταλύτης που θα αναγκάσει τον Μητσοτάκη να φύγει» – ΒΙΝΤΕΟ

«Έχουμε διμέτωπο αγώνα – να φύγει η Δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά και στην Αριστερά», παρατήρησε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνέντευξή της σήμερα στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» και τους δημοσιογράφους, Γιάννη Κολοκυθά και Μάνο Νιφλή.

«Παρουσιάσαμε μια πρόταση για την αντιμετώπιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους, για τον ρόλο που μπορεί να έχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και για το ρόλο που πρέπει να έχει επιτέλους ο ΕΦΚΑ. Αυτή η πρόταση είναι σοβαρή, είναι κοστολογημένη. Δεν βρέθηκε κανένας από τα κυβερνητικά στελέχη, κανένας από το νέο φορέα, κανένας από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς που να αντιλέξει ότι αυτό δεν γίνεται», είπε, αναλύοντας το οικονομικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ίδια αναφέρθηκε στην οριακή κατάσταση που βρίσκονται τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στο μπαράζ πλειστηριασμών που παρατηρείται σε σχέση με το 2019, εξηγώντας ότι το οικονομικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το αδιέξοδο, κάνοντας λόγο για δοκιμασμένο μοντέλο υπέρ της κοινωνίας. «Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ. Να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη μέλη ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές».

«Θα είμαστε ο καταλύτης για να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς»

Αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι «θα είμαστε ο καταλύτης, όπως λέμε στη χημεία, και για τον μικρομεγαλισμό των υπολοίπων κομμάτων, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς», προειδοποιώντας «εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκλιση δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη”.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες ανασύνταξης της ακροδεξιάς: «Το αυγό του φιδιού και οι απόγονοι των Ελλήνων δωσίλογων, που συνεργάστηκαν με τους ναζί για να καεί η Βιάννος, ο Χορτιάτης, τα Καλάβρυτα, θέλουν να έχουν δημόσιο βήμα και να μπουν στη Βουλή. Και οι προοδευτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή κάνουν ότι δεν βλέπουν».

Τέλος, η Ρένα Δούρου σημείωσε: «Πάνω απ’ όλα, έχω ιερή υποχρέωση και τεράστια ευθύνη απέναντι στους συντρόφους και συντρόφισσες μου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι στη Βουλή».

Βασικά σημεία της συνέντευξης της Ρένας Δούρου στο Open: