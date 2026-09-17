Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027

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Στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσπευση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης.

Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600-650 ημέρες, στο μισό δηλαδή κι ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1.500 που απαιτούνται σήμερα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στον νέο Δικαστικό Χάρτη αλλά και στη Δικαστική Αστυνομία και απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για το κράτος δικαίου.

Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να χαθεί όπως τόνισε ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, σε διάψευση όσων προέβλεπαν ότι η χώρα μας δεν θα τα κατάφερνε.