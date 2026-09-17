Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρθηκε στον στόχο για μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης, φτάνοντας τις 600-650 ημέρες έως τα τέλη του 2027. Επίσης, μίλησε για τον νέο Δικαστικό Χάρτη, τη Δικαστική Αστυνομία και απάντησε σε επικρίσεις για το κράτος δικαίου.

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Μητσοτάκης - ελεγκτικό συνέδριο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στόχος είναι η μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, στις 600-650 ημέρες από τις περίπου 1.500 σήμερα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νέο Δικαστικό Χάρτη και τη Δικαστική Αστυνομία, ενώ απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου.
  • Εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων.

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Στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσπευση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης.

Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600-650 ημέρες, στο μισό δηλαδή κι ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1.500 που απαιτούνται σήμερα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στον νέο Δικαστικό Χάρτη αλλά και στη Δικαστική Αστυνομία και απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για το κράτος δικαίου.

Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να χαθεί όπως τόνισε ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, σε διάψευση όσων προέβλεπαν ότι η χώρα μας δεν θα τα κατάφερνε.

 

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