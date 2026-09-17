Μύκονος: Εισαγγελική έρευνα για την Πολεοδομία του νησιού – Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα αρχεία της υπηρεσίας

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Εισαγγελική έρευνα διενεργείται για την Πολεοδομία Μυκόνου, η οποία από χθες, Τετάρτη (16/9) είναι «αποκλεισμένη» από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική Αστυνομία να φρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πολεοδομία Μυκόνου μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Και αυτό λόγω του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών και παρατυπιών στο νησί.