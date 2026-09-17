Μύκονος: Εισαγγελική έρευνα για την Πολεοδομία του νησιού – Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα αρχεία της υπηρεσίας

Εισαγγελική έρευνα διενεργείται για την Πολεοδομία Μυκόνου, η οποία από χθες, Τετάρτη (16/9), είναι αποκλεισμένη από την Αστυνομία. Η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε τη φρούρηση του κτιρίου ενόψει ελέγχου των αρχείων από κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, καθώς υπάρχουν εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες που δεν είχαν απαντηθεί.

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Μύκονος
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική έρευνα διενεργείται για την Πολεοδομία Μυκόνου, η οποία είχε «αποκλειστεί» από την Αστυνομία.
  • Η Εισαγγελία Κυκλάδων είχε ζητήσει τη φρούρηση του κτιρίου, καθώς αναμένεται η μετάβαση κλιμακίου από την Πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
  • Υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα που δεν έχουν απαντηθεί, ενώ η Πολεοδομία Μυκόνου είχε ξαναμπεί στο «μικροσκόπιο» των Αρχών λόγω πλήθους πολεοδομικών παρανομιών και παρατυπιών στο νησί.

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Εισαγγελική έρευνα διενεργείται για την Πολεοδομία Μυκόνου, η οποία από χθες, Τετάρτη (16/9) είναι «αποκλεισμένη» από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική Αστυνομία να φρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πολεοδομία Μυκόνου μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Και αυτό λόγω του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών και παρατυπιών στο νησί.

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