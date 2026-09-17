Κωνσταντοπούλου προς ΝΔ: «Κατάπιατε την διαφθορά, δεν μιλάτε για τον Αβραμόπουλο – Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για το Qatar Gate»

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση και βαριές καταγγελίες καταγράφονται στη Βουλή, καθώς η Ολομέλεια, καλείται να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής που είχαν υποβάλει.

Σκληρή επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Κατάπιατε την διαφθορά»

«Υπάρχει σιγή της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για μια πολύ βαριά υπόθεση που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, αφορά τη θητεία του στην Ευρώπη, αφορά μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία φροντίσατε να μην υπάρχουν οι σχετικές διερευνήσεις.

Είμαστε το κόμμα που μίλησε πρώτο για το σκάνδαλο του Qatar Gate, για τη χώρα όπου έγινε παγκόσμια διοργάνωση, χωρίς τις σχετικές εγκαταστάσεις, «μετακινώντας» ακόμη και τον χρόνο της διοργάνωσης από το καλοκαίρι στο χειμώνα, για να γίνει στο Κατάρ. Τρομακτική διαφθορά, που την «κατάπιατε».

«Δειλός ο πρωθυπουργός»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τα κότσια και την αντοχή να σταθεί στη Βουλή όταν μιλάω, αυτού του δειλού προσώπου, του κ. Μητσοτάκη, που έχει εγκαθιδρύσει ένα παρακράτος.»

Την άμεση παρέμβαση του Δημήτρη Καιρίδη, προκάλεσε η τοποθέτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος είπε:

«Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε μόνος του την άρση ασυλίας του, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή. Εσείς κρύβεστε».

Οι λόγοι της συζήτησης και τα αιτήματα αναβολής

Δημήτρης Αβραμόπουλος (Υπόθεση Qatargate): Ζήτησε αναβολή λόγω προγραμματισμένης συνάντησης με τις βελγικές Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή του να εμφανιστεί αυτοβούλως ενώπιόν τους. Ωστόσο, απέστειλε υπόμνημα προς τους βουλευτές, με το οποίο ζητά ο ίδιος την άρση της ασυλίας του για να προχωρήσει η διαδικασία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Συμπεριφορά απέναντι σε δικαστικούς στη δίκη των Τεμπών): Ζήτησε αναβολή λόγω υποχρεώσεών της ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη Βαλυράκη. Παράλληλα, με επιστολή της ζήτησε να συνυπολογιστεί το διάστημα που η Βουλή, ήταν κλειστή στον υπολογισμό των προθεσμιών.

Η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει και τα δύο πρόσωπα για αναβολή της συνεδρίασης.