Κωνσταντοπούλου προς ΝΔ: «Κατάπιατε την διαφθορά, δεν μιλάτε για τον Αβραμόπουλο – Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για το Qatar Gate»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή, με βαριές καταγγελίες, καθώς η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την απόρριψη των αιτημάτων τους για αναβολή. Η συζήτηση αφορά την υπόθεση Qatargate για τον Αβραμόπουλο και τη συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη των Τεμπών.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου/Βουλή
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη πολιτική αντιπαράθεση και βαριές καταγγελίες καταγράφονται στη Βουλή, καθώς η Ολομέλεια, καλείται να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση εισάγεται στις 12:00 το μεσημέρι, μετά την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, κάνοντας λόγο για «τρομακτική διαφθορά» και χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «δειλό». Τόνισε τη «σιγή της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ» για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
  • Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε μόνος του την άρση της ασυλίας του για την υπόθεση του Qatargate, δηλώνοντας την πρόθεσή του να εμφανιστεί αυτοβούλως ενώπιον των βελγικών Αρχών. Στόχος του είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση και βαριές καταγγελίες καταγράφονται στη Βουλή, καθώς η Ολομέλεια, καλείται να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής που είχαν υποβάλει.

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Σκληρή επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Κατάπιατε την διαφθορά»

«Υπάρχει σιγή της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για μια πολύ βαριά υπόθεση που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, αφορά τη θητεία του στην Ευρώπη, αφορά μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία φροντίσατε να μην υπάρχουν οι σχετικές διερευνήσεις.

Είμαστε το κόμμα που μίλησε πρώτο για το σκάνδαλο του Qatar Gate, για τη χώρα όπου έγινε παγκόσμια διοργάνωση, χωρίς τις σχετικές εγκαταστάσεις, «μετακινώντας» ακόμη και τον χρόνο της διοργάνωσης από το καλοκαίρι στο χειμώνα, για να γίνει στο Κατάρ. Τρομακτική διαφθορά, που την «κατάπιατε». 

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«Δειλός ο πρωθυπουργός»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τα κότσια και την αντοχή να σταθεί στη Βουλή όταν μιλάω, αυτού του δειλού προσώπου, του κ. Μητσοτάκη, που έχει εγκαθιδρύσει ένα παρακράτος.»

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Την άμεση παρέμβαση του Δημήτρη Καιρίδη, προκάλεσε η τοποθέτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος είπε:

«Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε μόνος του την άρση ασυλίας του, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή. Εσείς κρύβεστε». 

Οι λόγοι της συζήτησης και τα αιτήματα αναβολής

Δημήτρης Αβραμόπουλος (Υπόθεση Qatargate): Ζήτησε αναβολή λόγω προγραμματισμένης συνάντησης με τις βελγικές Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή του να εμφανιστεί αυτοβούλως ενώπιόν τους. Ωστόσο, απέστειλε υπόμνημα προς τους βουλευτές, με το οποίο ζητά ο ίδιος την άρση της ασυλίας του για να προχωρήσει η διαδικασία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Συμπεριφορά απέναντι σε δικαστικούς στη δίκη των Τεμπών): Ζήτησε αναβολή λόγω υποχρεώσεών της ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη Βαλυράκη. Παράλληλα, με επιστολή της ζήτησε να συνυπολογιστεί το διάστημα που η Βουλή, ήταν κλειστή στον υπολογισμό των προθεσμιών.

Η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει και τα δύο πρόσωπα για αναβολή της συνεδρίασης.

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