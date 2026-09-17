Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Αβραμόπουλο

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Η Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά την συζήτηση που διεξήχθη σήμερα στην Ολομέλεια.

Στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ψήφισαν 265 βουλευτές, εκ των οποίων οι 175 «υπέρ» και οι 90 «κατά».

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ψήφισαν 266 βουλευτές, με τους 264 να λένε «ναι» και δύο «παρών».

Υπόμνημα από Αβραμόπουλο

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση και ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε ζητήσει αναβολή, γνωστοποίησε ότι θα στείλει υπόμνημα και θα μεταβεί στο Βέλγιο για να δώσει εξηγήσεις.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ζητήσει με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής να γίνει αναβολή και επικαλέστηκε την ανάγκη να είναι παρούσα στη δίκη Βαλυράκη.