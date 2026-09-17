Μαρινάκης: 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση – Τι είπε για τις νέες γραμμές του ΟΑΣΑ

Στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στις νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στην Αττική, στα μέτρα προστασίας για τους πυρόπληκτους αλλά και στην επέκταση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

6.500 αναπληρωτές στη δεύτερη φάση

Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση και μάλιστα νωρίτερα από το σύνηθες, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών στα σχολεία και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κάλυψή τους. Επισήμανε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα, καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξαιτίας μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών.

Η φετινή πρώτη φάση ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση ξεπερνούν τις 53.000.

Νέες γραμμές ΟΑΣΑ σε Ανατολική και Δυτική Αττική

Από αύριο τίθενται σε εφαρμογή οι νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΑ στην Αττική, με δύο νέες λεωφορειακές γραμμές και επεκτάσεις υφιστάμενων δρομολογίων. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αλλαγές διευρύνουν τη συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και δημιουργούν περισσότερες απευθείας συνδέσεις με το Μετρό και τον Προαστιακό.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λαυρεωτικής συνδέεται με τον σταθμό Κορωπί, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ελευσίνα με τον σταθμό Αγία Μαρίνα, ενώ η Ραφήνα αποκτά σύνδεση με τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις ενισχύεται παράλληλα η σύνδεση των λιμανιών της Ραφήνας και του Λαυρίου με το κέντρο της Αθήνας, ενώ βελτιώνεται και η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές να έχουν ευκολότερες, ταχύτερες και πιο αξιόπιστες καθημερινές μετακινήσεις.

Αναστολή αναγκαστικών εκτελέσεων για τους πυρόπληκτους

Στο μεταξύ, για διάστημα δώδεκα μηνών αναστέλλεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026.

Μοναδική εξαίρεση από την αναστολή αποτελούν οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η ρύθμιση καλύπτει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί είτε στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής είτε στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

6.590 προγράμματα «Άθλησης για Όλους» σε 115 δήμους

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στα αναβαθμισμένα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», που υλοποιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Για τη φετινή περίοδο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 115 δήμοι. Με τη συμβολή 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν άμεσα, θα υλοποιηθούν περίπου 6.590 εγκεκριμένα προγράμματα, στα οποία υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 150.000 πολίτες.

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην άθληση και τη σωματική δραστηριότητα.

Μεταξύ των βασικών στόχων των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, η καθιέρωση της άσκησης ως σταθερού στοιχείου της καθημερινότητας και η πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή και το άγχος.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ως χώρων άσκησης και κοινωνικής συνεύρεσης, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συλλόγους ατόμων με αναπηρία και άλλους τοπικούς φορείς.