Τραγωδία στη Λ. Ποσειδώνος: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο – Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου» – Μαρτυρία για το τροχαίο με 3 νεκρούς στη Γλυφάδα

Μάρτυρας ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε τρεις νέους ανθρώπους, τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λ. Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα.

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε μαντρότοιχο ενός ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Τρεις νέοι άνθρωποι, ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός, αγνώστων στοιχείων, έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο 18χρονοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο – Υπήρχαν μόνο καπνός, σκόνη»

Μάρτυρας περιέγραψε όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, μιλώντας στο Action 24. «Στις 2 η ώρα περίπου, ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχαν μόνο καπνός, σκόνη, σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε γίνει αποκόλληση από το όχημα. Κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά και απ’ ότι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι δύο δεν είναι εν ζωή».

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, «μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τους υπόλοιπους που ήταν μέσα και γινόταν ένας πανικός. Ήταν μία κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη».

Ο ίδιος είπε πως η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αρχικά θεώρησε ότι στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. «Ο μαντρότοιχος ήταν γκρεμισμένος και αυτό έδειχνε ότι μάλλον η σύγκρουση ήταν πολύ ισχυρή. Μόνο από το θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν απλό τροχαίο, κάπου χτύπησε. Στην αρχή νόμιζα με άλλο αυτοκίνητο αλλά τελικά ήταν πάνω στον μαντρότοιχο του ξενοδοχείου» είπε χαρακτηριστικά.

«Στην αρχή ήρθαν τρία ασθενοφόρα, άμεσα, μετά ήρθε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και άλλα δύο ή τρία ασθενοφόρα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το μπαμ και μετά ακούσαμε τις σειρήνες από τα ασθενοφόρα», συμπλήρωσε.

«Ήταν στον “αέρα” στο TikTok»

Ο αστυνομικός αναλυτής Γιώργος Μπαλάσκας παρέθεσε τις τελευταίες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι επιβαίνοντες ενδεχομένως έκαναν TikTok την ώρα της σύγκρουσης. «Τελευταία πληροφορία, TikTok εκείνη τη στιγμή. Νέα παιδιά, από 18 έως 26, μία ωραία παρέα, και στον τοίχο αφρενάριστος, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχει διευκρινίσει ακόμα η αστυνομία πώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στον μαντρότοιχο. Το ελέγχει η Αστυνομία, αλλά τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι εκείνη την στιγμή ήταν στον “αέρα” στο TikTok», ανέφερε.

«Ήταν αφρενάριστοι, διότι για να υπάρξει τέτοια σφοδρότητα πάει να πει ότι ήταν με την αρχική του ταχύτητα, που υπολογίζεται πάνω από 100 χλμ., τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες» είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας και συμπλήρωσε ότι «ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πλέγμα με τις κάμερες, η ορθή λειτουργία των καμερών, ούτως ώστε να έχουν έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα».

Τρεις νεκροί, διασωληνωμένοι οι δύο τραυματίες

Αμέσως μετά το τροχαίο, οι πέντε επιβαίνοντες στο όχημα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δύο ήταν ήδη νεκροί, ενώ ο τρίτος μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο και κατέληξε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ύστερα από πολλαπλές ανακοπές. Νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρει ότι νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός, που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ηλικίας 18 ετών, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και διασωληνώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή και παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος: