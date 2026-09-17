Κεφαλονιά: Μάλωσε με τον αδελφό του και… του έβγαλε κηδειόχαρτο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, όταν άρχισε να κυκλοφορεί ένα κηδειόχαρτο γνωστού κατοίκου της περιοχής, νέου στην ηλικία, ενώ ήταν εν ζωή. Πίσω από την πρωτοφανή ιστορία φέρεται να βρίσκεται διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών, με τον έναν να εκδίδει το κηδειόσημο για τον άλλον μετά από καβγά. Η αποκάλυψη της αλήθειας έδειξε ότι δεν υπήρχε νεκρός, προκαλώντας αναστάτωση σε μια ολόκληρη μικρή κοινωνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

κηδειόχαρτα
kefaloniapress
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, όταν άρχισε να κυκλοφορεί ένα κηδειόχαρτο γνωστού κατοίκου της περιοχής, νέου στην ηλικία, προκαλώντας σοκ και θλίψη.
  • Ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδειόσημο είναι εν ζωή, με την πρωτοφανή ιστορία να φέρεται να κρύβει διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών.
  • Συγκεκριμένα, ύστερα από καβγά, ο ένας αδελφός φέρεται να εξέδωσε κηδειόσημο για τον άλλον, προκαλώντας αναστάτωση σε μια ολόκληρη μικρή κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, όταν άρχισε να κυκλοφορεί ένα κηδειόχαρτο γνωστού κατοίκου της περιοχής, νέου στην ηλικία, με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας.

Για όσους γνώριζαν την οικογένεια, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή που θα είχε οποιοσδήποτε μπροστά σε μια τέτοια ανακοίνωση: σοκ, θλίψη και τηλεφωνήματα για να μάθουν τι είχε συμβεί.

Μόνο που ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδειόσημο είναι εν ζωή και τον έβλεπαν μπροστά τους. 

Ο καβγάς και το κηδειόχαρτο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας KefaloniaPress, πίσω από την πρωτοφανή ιστορία φέρεται να βρίσκεται διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών. Συγκεκριμένα, ύστερα από καβγά που είχαν, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση κηδειόσημου για τον άλλον, ανακοινώνοντας… ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον φερόμενο ως «θανόντα» άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους, προσπαθώντας να πληροφορηθούν τι είχε συμβεί. Μέχρι που αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα: κηδεία δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται νεκρός.

Κάπως έτσι, μια προσωπική διαφορά πέρασε από τα στενά οικογενειακά όρια και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μια μικρή κοινωνία.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ