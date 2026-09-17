Κεφαλονιά: Μάλωσε με τον αδελφό του και… του έβγαλε κηδειόχαρτο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, όταν άρχισε να κυκλοφορεί ένα κηδειόχαρτο γνωστού κατοίκου της περιοχής, νέου στην ηλικία, με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας.

Για όσους γνώριζαν την οικογένεια, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή που θα είχε οποιοσδήποτε μπροστά σε μια τέτοια ανακοίνωση: σοκ, θλίψη και τηλεφωνήματα για να μάθουν τι είχε συμβεί.

Μόνο που ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδειόσημο είναι εν ζωή και τον έβλεπαν μπροστά τους.

Ο καβγάς και το κηδειόχαρτο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας KefaloniaPress, πίσω από την πρωτοφανή ιστορία φέρεται να βρίσκεται διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών. Συγκεκριμένα, ύστερα από καβγά που είχαν, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση κηδειόσημου για τον άλλον, ανακοινώνοντας… ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον φερόμενο ως «θανόντα» άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους, προσπαθώντας να πληροφορηθούν τι είχε συμβεί. Μέχρι που αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα: κηδεία δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται νεκρός.

Κάπως έτσι, μια προσωπική διαφορά πέρασε από τα στενά οικογενειακά όρια και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μια μικρή κοινωνία.