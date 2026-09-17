Ιεράπετρα: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για πυρομαχικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (17/9/2026), επιχείρηση στον όρμο της Ιεράπετρας, για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στον βυθό της περιοχής, τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, στο σημείο έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, ενώ δύτες πραγματοποιούν υποβρύχιες έρευνες, για τον εντοπισμό και την ασφαλή ανάσυρση του πολεμικού υλικού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα πυρομαχικά ανασύρονται σταδιακά από τον βυθό και συγκεντρώνονται σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία μεταφοράς τους.

Λόγω της φύσης της επιχείρησης και της επικινδυνότητας του υλικού, στην περιοχή βρίσκεται προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με την ολοκλήρωση της περισυλλογής, τα πυρομαχικά αναμένεται να μεταφερθούν σε απομακρυσμένη και ασφαλή τοποθεσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους.

Οι εργασίες συνεχίζονται υπό καθεστώς αυστηρών μέτρων ασφαλείας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν στο σημείο, έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του πολεμικού υλικού.