Ιεράπετρα: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για πυρομαχικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στον όρμο της Ιεράπετρας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (17/9/2026) μεγάλη επιχείρηση, για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στον βυθό τον περασμένο Αύγουστο. Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος με δύτες, πραγματοποιεί υποβρύχιες έρευνες και ασφαλή ανάσυρση του πολεμικού υλικού, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

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πυρομαχικά Ιεράπετρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από το πρωί της Πέμπτης (17/9/2026), βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση στον όρμο της Ιεράπετρας, για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος και δύτες, πραγματοποιούν υποβρύχιες έρευνες για την ασφαλή ανάσυρση του πολεμικού υλικού. Στην περιοχή βρίσκεται προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λόγω της επικινδυνότητας.
  • Με την ολοκλήρωση της περισυλλογής, τα πυρομαχικά αναμένεται να μεταφερθούν σε απομακρυσμένη και ασφαλή τοποθεσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (17/9/2026), επιχείρηση στον όρμο της Ιεράπετρας, για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στον βυθό της περιοχής, τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, στο σημείο έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, ενώ δύτες πραγματοποιούν υποβρύχιες έρευνες, για τον εντοπισμό και την ασφαλή ανάσυρση του πολεμικού υλικού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα πυρομαχικά ανασύρονται σταδιακά από τον βυθό και συγκεντρώνονται σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία μεταφοράς τους.

Λόγω της φύσης της επιχείρησης και της επικινδυνότητας του υλικού, στην περιοχή βρίσκεται προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με την ολοκλήρωση της περισυλλογής, τα πυρομαχικά αναμένεται να μεταφερθούν σε απομακρυσμένη και ασφαλή τοποθεσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους.

Οι εργασίες συνεχίζονται υπό καθεστώς αυστηρών μέτρων ασφαλείας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν στο σημείο, έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του πολεμικού υλικού.

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