Ρόδος: Βίντεο από τη στιγμή που δύο γυναίκες κλέβουν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο – «Μου μαγάρισαν το μαγαζί»

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Τριάντα έξι ζευγάρια σκουλαρίκια άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια έκλεψαν ρούχα από άλλο κατάστημα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη δράση τους μέσα στο κοσμηματοπωλείο και μάλιστα κάτω από τη «μύτη» των εργαζομένων.

Στο βίντεο του ERTNews, φαίνονται οι δύο γυναίκες που φορούν μαντήλι στα κεφάλια τους, να πλησιάζουν τα σταντ με τα σκουλαρίκια και να συνομιλούν. Με χειρουργικές κινήσεις έκλεψαν 36 ζευγάρια ασημένια σκουλαρίκια (αξίας πάνω από 1.000 ευρώ) και σε δευτερόλεπτα τα έκρυψαν στην τσάντα τους χωρίς κανένας να καταλάβει τις κινήσεις τους.

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί»

Όταν η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης επέστρεψε στο κατάστημα, είδε πως έλειπε ολόκληρο το σταντ των κοσμημάτων και ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

«Εκείνη την ημέρα είχαν φτάσει 4 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ», ανέφερε αρχικά στο Ertnews.

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» συνέχισε προσθέτοντας πως μέσα σε 10 λεπτά έκλεψαν το μαγαζί της και άλλη επιχείρηση με αθλητικά ρούχα.

Δείτε το βίντεο: