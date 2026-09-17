Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς – Μας ρημάξατε»

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«Πυρά» εναντίον της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν εξαπέλυσε η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η κα Λατινοπούλου τοποθετήθηκε την Τετάρτη (16/9) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συζήτησης για την «Κατάσταση της Ε.Ε.» και επέκρινε την πρόεδρο της Κομισιόν για τον τρόπο διαχείρισης κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων.

«Κυρία Φον Ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις! Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες. Μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια. Τη woke ατζέντα. Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης» είπε χαρακτηριστικά η κα Λατινοπούλου και συνέχισε:

«Πληρώνετε από την τσέπη μας εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει της γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride!».

Η κα Λατινοπούλου υπογράμμισε: «Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε. Βουτηγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizergate. Εξαφανισμένα μηνύματα. Άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς τη νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες και τα κονέ των Σοσιαλιστών και του Weber».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» κατέληξε: «Κυρία Φον Ντερ Λάιεν μας ρημάξατε!».