Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος serial killer μεταμφιεσμένος σε γυναίκα με περούκα – Ομολόγησε 80 δολοφονίες

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Ένας ύποπτος ως κατά συρροή δολοφόνος (serial killer), ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του σε 80 ανθρωποκτονίες, συνελήφθη στη Βραζιλία ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τις αρχές μεταμφιεσμένος σε γυναίκα.

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 33χρονο Ζορλάν Άλβες ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια δραματικής εφόδου στην πολιτεία Παραΐμπα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Record R7.

Ο 33χρονος φορούσε ριγέ φόρεμα και μια μακριά μαύρη περούκα. Όταν οι αστυνομικοί του αφαίρεσαν την περούκα, αποκαλύφθηκαν τα κοντά μαλλιά του υπόπτου, ο οποίος μάλιστα χαμογελούσε.

Σύμφωνα με το O Globo, ο Σίλβα φορούσε επίσης γυναικεία σανδάλια, σκούρα γυαλιά ηλίου και είχε βαμμένα νύχια, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί μόλις 2 ετών.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε το παιδί μαζί του.

Η καταδίωξη και η δράση του 33χρονου

Νωρίτερα, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εντοπίσει και ακινητοποιήσει ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ο Ζορλάν μαζί με άλλους φερόμενους ως συνεργούς του. Κατά την παρέμβαση συνελήφθη ένα άτομο, όμως ο 33χρονος κατάφερε με κάποιον τρόπο να διαφύγει προσωρινά.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ζορλάν θεωρείται ύποπτος για δράση ως serial killer, έχοντας εκτελέσει τουλάχιστον 15 δολοφονίες για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η ομολογία-σοκ

Σύμφωνα με τη New York Post, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι έχει δολοφονήσει περίπου 80 άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

🇧🇷‼️ | En una insólita operación en Paraíba, la Policía de Brasil arrestó a Jorlan Alves da Silva, de 33 años, un peligroso asesino en serie que intentaba huir disfrazado de mujer con vestido, peluca y hasta con un bebé de dos años en brazos. Tras su captura, el sujeto confesó… pic.twitter.com/7rXN9MNxCR — UHN Plus (@UHN_Plus) September 16, 2026



Όπως δήλωσε ο αστυνομικός Ντάγκλας Γκαρσία της Πολιτικής Αστυνομίας, ο Σίλβα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία σε ηλικία 13 ετών, ενώ έχει εκτίσει συνολικά πέντε έως έξι χρόνια φυλάκισης για διάφορα άλλα αδικήματα, πριν αποφυλακιστεί στα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Μία από τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των ερευνών είναι η διπλή δολοφονία δύο επιχειρηματιών που σημειώθηκε την 1η Αυγούστου στο Ρίο Τίντο.

Ο αστυνόμος Γκαρσία σημείωσε ότι ο Ζορλάν υπέδειξε με ακρίβεια στις αρχές το σημείο όπου είχε θαφτεί ένα από τα θύματα.

Στην κορυφή των serial killers της Βραζιλίας

Παρ’ όλα αυτά, ο ισχυρισμός του ότι έχει διαπράξει 80 δολοφονίες παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Εάν οι ισχυρισμοί του επιβεβαιωθούν, ο Ζορλάν θα αναδειχθεί στον κατά συρροή δολοφόνο με τα περισσότερα θύματα στην ιστορία της Βραζιλίας, ξεπερνώντας τον Πέντρο Ροντρίγκες Φίλιο, γνωστό και ως «Βραζιλιάνο Dexter», ο οποίος καταδικάστηκε για 71 δολοφονίες, αν και ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε σκοτώσει πάνω από 100 ανθρώπους.