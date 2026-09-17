FT: Η ΕΕ ζητεί από την Κίνα εθελοντικό «φρένο» στις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Κίνα να προχωρήσει σε εθελοντικό «φρένο» στις εξαγωγές υβριδικών οχημάτων, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι Βρυξέλλες θέλουν το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών οχημάτων περίπου στο 15% της αγοράς της ΕΕ, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

«Αν δεν περιορίσουν αυτοί τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, σύμφωνα με τους FT.

«Πρόκειται για την προσπάθεια να σταματήσουμε την αποβιομηχάνιση. Πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για διαχείριση του εμπορίου».

Η ΕΕ έχει ζητήσει από την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές άλλων προϊόντων, περιλαμβανομένων χημικών, ενώ επιδιώκει να αυξηθούν οι αγορές ευρωπαϊκών εξαγωγικών προϊόντων στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ΕΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο ευρωπαϊκός συνασπισμός θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μειώσει αυτό που χαρακτήρισε «μη βιώσιμο» εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε πως το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα, που έφθασε πέρυσι τα 360,6 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρύνθηκε κατά 9% τους πρώτους έξι φετινούς μήνες, έφθασε σε σημείο καμπής και η Ευρώπη ήδη βιώνει ένα δεύτερο «κινεζικό σοκ» μέσω της αποβιομηχάνισης.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών με την Κίνα για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος, έχει δηλώσει πως θέλει απτά αποτελέσματα μέχρι τον Οκτώβριο και αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του ερχόμενου μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ