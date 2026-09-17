Κτηνωδία στα Τρίκαλα: Θανάτωσαν με φόλες 11 σκυλιά στο Ζάρκο

Συνολικά 11 σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, θανατώθηκαν στο Ζάρκο Τρικάλων το τελευταίο διήμερο, ύστερα από μαζική δηλητηρίαση με φόλες από αγνώστους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των τοπικών Φιλοζωικών Σωματείων, τα οποία ζητούν άμεση διαλεύκανση και παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους.

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Σκυλιά/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 11 σκύλοι φύλαξης κοπαδιών έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διήμερο στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων, ύστερα από ασυνείδητη ενέργεια αγνώστων που τοποθέτησαν φόλες.
  • Το εφιαλτικό περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν κτηνοτρόφοι εντόπισαν αρχικά οκτώ νεκρά ζώα, με τους δράστες να θανατώνουν ακόμα τρία σκυλιά, την επόμενη ημέρα.
  • Η μαζική δηλητηρίαση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των τοπικών Φιλοζωικών Σωματείων, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

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Συνολικά 11 σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διήμερο στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων, ύστερα από ασυνείδητη ενέργεια αγνώστων, που τοποθέτησαν φόλες.

Η μαζική δηλητηρίαση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των τοπικών Φιλοζωικών Σωματείων, τα οποία ζητούν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων.

Το εφιαλτικό περιστατικό, αποκαλύφθηκε όταν κτηνοτρόφοι της περιοχής εντόπισαν αρχικά, οκτώ νεκρά ζώα στα ποιμνιοστάσιά τους, τα οποία είχαν αναλάβει τη φύλαξη του ζωικού τους κεφαλαίου.

Οι δράστες συνέχισαν την εγκληματική τους δραστηριότητα και την επόμενη ημέρα, θανατώνοντας ακόμη τρία σκυλιά, με τον ίδιο αποτρόπαιο τρόπο. Οι ιδιοκτήτες των ζώων βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς, βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

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