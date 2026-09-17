Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε τον 21χρονο – Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται το θύμα

Ένας 16χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 21χρονου Σύρου, τον οποίο φέρεται να μαχαίρωσε στην οδό Φιλίππου. Ο 21χρονος νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου, ενώ στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν επίσης τέσσερις συσκευασίες κάνναβης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 16χρονος Αιγύπτιος, που συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
  • Ο 21χρονος Σύρος, ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στην οδό Φιλίππου με τραύματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου.
  • Κατά τη σύλληψη του 16χρονου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα  όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 16χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν 21χρονο Σύρο, ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.

Ο 21χρονος, που έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 16χρονο φερόμενο ως δράστη, ύστερα από αναζητήσεις που έκαναν, και του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκαν στη κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών και οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ