Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε τον 21χρονο – Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται το θύμα

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Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 16χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν 21χρονο Σύρο, ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.

Ο 21χρονος, που έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 16χρονο φερόμενο ως δράστη, ύστερα από αναζητήσεις που έκαναν, και του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκαν στη κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών και οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.