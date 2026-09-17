EU KIDS Act: Η Κομισιόν βάζει «στοπ» στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών – Τα «μίνι προφίλ» και οι «γονείς στο τιμόνι»

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Το πράσινο φως στην πρόταση νόμου «EU KIDS Act» έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταδίδει το ΕΡΤNews, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η Κομισιόν προτείνει την απαγόρευση πρόσβασης, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού θα επιτρέπεται αυστηρά από την ηλικία των 15 ετών και άνω.

Παράλληλα, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλείς εκ σχεδιασμού, αντιστρέφοντας την υποχρέωση της απόδειξης της ηλικίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Σήμερα, τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Τεχνολογίες που δεν δημιουργήθηκαν ποτέ με γνώμονα την ευημερία τους. Ο νόμος μας για τα παιδιά (KIDS Act) αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης — εναπόκειται στις πλατφόρμες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού. Και επαναφέρουμε τους γονείς στο τιμόνι, παρέχοντάς τους τα εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περιηγηθούν σε έναν ασφαλέστερο διαδικτυακό κόσμο».

Οι 4 πυλώνες της νομοθεσίας EU KIDS Act

Καθυστέρηση της πρόσβασης

Τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν αυτόνομους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο από την ηλικία των 15 ετών.

Για παιδιά 13 έως και κάτω των 15 ετών, η πρόταση προβλέπει γονικό έλεγχο. Οι γονείς ή κηδεμόνες θα μπορούν να δημιουργούν «μίνι λογαριασμούς» μέσω του δικού τους λογαριασμού, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο κατάλληλες για την ηλικία τους. Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των μίνι λογαριασμών θα πρέπει να διαθέτουν δικλίδες ασφαλείας, όπως:

περιορισμένο αριθμό κοινωνικών επαφών,

περιορισμό του χρόνου χρήσης σε έως μία ώρα την ημέρα.

Στόχος είναι να αναγνωριστεί ο ρόλος των γονέων στην υποστήριξη της σταδιακά αυτόνομης και ασφαλούς ανάπτυξης των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τα παιδιά από 3 έως και κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες, φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας.

Για τον σκοπό αυτό, οι πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν στους γονείς ή κηδεμόνες ένα εύχρηστο εργαλείο που θα τους επιτρέπει να περιορίζουν τη χρήση της συσκευής τους σε αυτές τις φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες όταν τη δίνουν στα παιδιά, καθώς και να περιορίζουν την έκθεση του παιδιού σε μέγιστο χρόνο μίας ώρας την ημέρα.

Ασφάλεια στο σχεδιασμό

Ο EU KIDS Act επιβάλλει μια σειρά υποχρεώσεων σε όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν σε χρήστες έως 18 ετών:

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης,

διαμοιρασμό βίντεο,

διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια,

τεχνητή νοημοσύνη και

chatbots.

Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών και συστημάτων προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται σε προφίλ χρηστών.

Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση:

της ατελείωτης κύλισης (scroll) χωρίς σημεία διακοπής,

τεχνικών που χρησιμοποιούν ανταμοιβές για να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση,

ειδοποιήσεων push κατά τις ώρες ύπνου,

ανεπιθύμητης επικοινωνίας από αγνώστους.

Επιπλέον, οι AI companions και τα chatbots θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή και δεν θα επιτρέπεται να προσομοιώνουν διαπροσωπικές σχέσεις με τρόπους που δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση.

Τα προφίλ των ανηλίκων θα πρέπει να είναι ιδιωτικά από προεπιλογή, ενώ η πρόσβαση σε:

γεωγραφική τοποθεσία,

κάμερα,

μικρόφωνο,

θα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Προστασία της ιδιωτικότητας

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, η οποία δεν αποθηκεύει έγγραφα ταυτοποίησης ούτε βιομετρικά δεδομένα, παρέχοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο θα καλούνται να πραγματοποιούν επαλήθευση ηλικίας όταν ένας χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό.

Όσον αφορά τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, οι πάροχοι θα πρέπει να εκτιμούν την ηλικία του χρήστη με βάση εύλογους δείκτες, όπως:

η ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού,

στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Αποτελεσματική επιβολή των κανόνων

Η πρόταση αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», καθιστώντας τους παρόχους των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών υπεύθυνους να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού.

Θα υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να αξιολογεί διεξοδικά τη νέα υπηρεσία, λειτουργία ή δυνατότητα.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο να προτείνει διορθωτικά μέτρα, εάν, βάσει της έκθεσης του ελεγκτή, θεωρεί ότι το σχέδιο συμμόρφωσης παρουσιάζει ελλείψεις.