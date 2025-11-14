«Παρασκευή και 13» στη Φλόριντα: 13χρονος μαχαίρωσε 46 φορές τη μητέρα του – Μιμήθηκε τον serial killer των ταινιών τρόμου

Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες-σοκ γύρω από τη δολοφονία της 39χρονης Irina Garcia στη Φλόριντα, για την οποία κατηγορείται ο 14χρονος γιος της. Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο καθώς οι εισαγγελείς περιγράφουν βήμα προς βήμα όσα φέρεται να έκανε ο ανήλικος δράστης πριν και μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Derek Rosa, τότε 13 ετών, φέρεται να μαχαίρωσε τη μητέρα του 46 φορές ενώ εκείνη κοιμόταν στο κρεβάτι της, στο διαμέρισμά τους, στις 12 Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες αφού έφερε στη ζωή τη νεογέννητη κόρη της. Σημειώνεται ότι η νεογέννητη κόρη της Garcia κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο όταν συνέβη η επίθεση, αλλά δεν έπαθε το παραμικρό.

Έστειλε φωτογραφίες του πτώματος

Όπως αναφέρεται στη νέα δικογραφία που κατατέθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Miami-Dade, ο κατηγορούμενος όχι μόνο κατέγραψε το έγκλημα, αλλά ενημέρωσε και φίλο του πριν καλέσει την αστυνομία.

«Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος φωτογράφισε το σώμα της μητέρας του μέσα σε μια λίμνη αίματος, μαζί με ένα πιστόλι. Ο κατηγορούμενος τράβηξε επίσης μια “σέλφι” με το χέρι του καλυμμένο με αίμα», αναφέρεται.

Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά από τη στιγμή που τράβηξε τις φωτογραφίες, ο Rosa έκανε την πρώτη από αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις προς έναν φίλο του σε άλλη πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της πρώτης συνομιλίας, ο Rosa φέρεται να είπε στον φίλο του ότι θα του έστελνε φωτογραφίες και ζήτησε να του πει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Στο έγγραφο αναφέρεται πως ο φίλος του αρχικά πίστεψε ότι ο Rosa έκανε πλάκα όταν έλαβε τις φωτογραφίες όμως και συνειδητοποίησε ότι οι φωτογραφίες ήταν αληθινές, έπαθε σοκ.

Η εμμονή με τον Τζέισον Βόρχις

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι η ημερομηνία του εγκλήματος, 12 Οκτωβρίου, δεν ήταν τυχαία.

Ο Rosa φέρεται να είχε εμμονή με τον Τζέισον Βόρχις, τον μασκοφόρο δολοφόνο των ταινιών τρόμου «Friday the 13th» (Παρασκευή και 13), που χρησιμοποιεί συχνά ματσέτα για να σκοτώνει τα θύματά του.

Όπως μετέφερε πρώτο το WTVJ, ο Rosa είχε γράψει σε φίλους ότι σκόπευε να ντυθεί Τζέισον για το Halloween, με την επίθεση να σημειώνεται λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 13.

Αιματοβαμμένα αποτυπώματα

Ο ίδιος ο Rosa ήταν αυτός που κάλεσε το 911, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε τι έκανε.

Η αστυνομία έφτασε σύντομα στο διαμέρισμα και τον συνέλαβε, σημειώνοντας στην έκθεσή της ότι υπήρχαν αποτυπώματα βημάτων μέσα στο αίμα που ταίριαζαν με τα δικά του και οδηγούσαν από την κρεβατοκάμαρα μέχρι την πόρτα.

Τα νέα δικαστικά έγγραφα αποτελούν απάντηση σε αίτημα της υπεράσπισης, το οποίο -σύμφωνα με τους εισαγγελεί- επιχειρεί να στρέψει τις υποψίες προς τον σύζυγο της Garcia, Frank Ramos, ως εναλλακτικό ύποπτο.

Όμως, οι εισαγγελείς τονίζουν ότι ο Ramos βρισκόταν στη Τζόρτζια τη στιγμή του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Rosa έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Η ακρόαση σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης να παρουσιαστεί ο Ramos ως εναλλακτικός ύποπτος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί αργότερα μέσα στον μήνα.