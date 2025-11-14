Μπίλι Άιλις: Σφοδρή επίθεση κατά του Έλον Μασκ – «Αξιολύπητος και δειλός»

Η Μπίλι Άιλις επανήλθε στη δημόσια συζήτηση για τους δισεκατομμυριούχους, αυτή τη φορά επικεντρώνοντας τα πυρά της στον Έλον Μασκ, καθώς ο ιδρυτής της Tesla ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Σε μια σειρά από Instagram Stories που μοιράστηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η 23χρονη τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον 54χρονο Μασκ «Γ@@@@η, αξιολύπητη, δειλή σκύλα» (f@@@@ing pathetic p@@@y bitch coward).

Πηγή: Instagram / @billieeilish

Η ανάρτηση της Άιλις

Η δήλωση ήρθε μετά από αναδημοσίευση ενός carousel που είχε αρχικά δημοσιεύσει το My Voice, My Choice.


Η πρώτη φωτογραφία του carousel έδειχνε τον Μασκ και είχε το κείμενο: «Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, να τι θα μπορούσε να κάνει με αυτό».

Στις επόμενες εικόνες προτείνονταν τρόποι με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να βοηθήσει ευάλωτους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο.

Μια εικόνα ανέφερε ότι ο ιδρυτής της Tesla θα μπορούσε να «τερματίσει την παγκόσμια πείνα» και να «ξοδέψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να τελειώσει η παγκόσμια πείνα μέχρι το 2030 ή να παρέχει καθαρό και ασφαλές νερό στον πλανήτη με 140 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα επτά χρόνια».

Πηγή: Instagram / @billieeilish

Η επόμενη ανέφερε ότι θα μπορούσε να «σώσει είδη υπό εξαφάνιση», καταβάλλοντας μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για 10.433 είδη.

Πηγή: Instagram / @billieeilish

Η τελευταία πρόταση ανέφερε: «Με μόλις 53,2 δισεκατομμύρια, ο Μασκ θα μπορούσε να ξαναχτίσει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη σύμφωνα με την ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ προβλέπει ότι το ποσό για τη Γάζα μόνο θα μπορούσε να φτάσει τα 70 δισεκατομμύρια. Αν ήθελε να διανείμει τον πλούτο και να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια, θα μπορούσε επίσης να ξαναχτίσει την Ουκρανία και τη Συρία με κόστος 793,2 δισεκατομμύρια».

Πηγή: Instagram / @billieeilish

Τρισεκατομμυριούχος

Οι δηλώσεις της Άιλις έρχονται μετά την έγκριση από τους μετόχους της Tesla ενός πακέτου αποζημίωσης που θα έκανε τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Στις 6 Οκτωβρίου, το 75% των μετόχων ψήφισε υπέρ ενός σχεδίου αποζημίωσης αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον ιδρυτή της SpaceX, σύμφωνα με το CNBC και το Business Insider.

Το ποσό δεν θα καταβληθεί αυτόματα, καθώς απαιτεί από τον Μασκ να πετύχει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους. Θα πρέπει επίσης να παραμείνει CEO της Tesla για επτάμιση χρόνια, ενώ θα διατηρήσει τη θέση του ως CEO και στις άλλες εταιρείες του, όπως η SpaceX και η νεοσύστατη xAI, σύμφωνα με το NBC News.

«Δώστε τα χρήματά σας, παιδιά»

Ο Μασκ δεν είναι ο πρώτος πλούσιος τεχνολογικός ηγέτης που έχει επικρίνει η Άιλις. Στις 29 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια παρέλαβε το βραβείο Music Innovator στα WSJ Magazine Innovator Awards και στράφηκε προς τους δισεκατομμυριούχους στην αίθουσα – μεταξύ αυτών και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta (Facebook, Instagram, Threads).

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και σκοτεινός, και οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη ενσυναίσθηση και βοήθεια από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας. Αν έχεις χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσεις για καλούς σκοπούς και ίσως να τα δώσεις σε ανθρώπους που τα χρειάζονται», δήλωσε.


Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα… και αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»

Kαι συνέχισε λέγοντας: «Δώστε τα χρήματά σας, παιδιά».


Εκείνη τη νύχτα, ανακοινώθηκε από τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ ότι η Άιλις θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την περιοδεία της «Hit Me Hard And Soft Tour» σε φιλανθρωπίες.

Η Άιλις παλιότερα συνεργάστηκε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reverb για να κάνει τις ζωντανές εμφανίσεις της πιο βιώσιμες, δημιουργώντας «Eco Villages» σε χώρους όπως το O2 του Λονδίνου για να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε πολιτική vegan φαγητού σε διάφορους σταθμούς της περιοδείας, απαιτώντας από τους προμηθευτές να προσφέρουν μόνο ανάλογες επιλογές κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BILLIE EILISH (@billieeilish)

