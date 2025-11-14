Μυστηριώδης 36χρονος οδήγησε λεωφορείο… σαν επαγγελματίας – Σταμάτησε σε κάθε στάση και ζητούσε εισιτήριο από τους επιβάτες

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στο Χάμιλτον του Καναδά έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ένας άνδρας κατάφερε να καταλάβει ένα λεωφορείο και να το οδηγήσει σαν επαγγελματίας, χωρίς ωστόσο να προκληθεί ατύχημα ή πανικός μεταξύ των επιβατών.

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, όταν ο πραγματικός οδηγός ενός λεωφορείου της Hamilton Street Railway έκανε ένα σύντομο διάλειμμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 10 επιβάτες, ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά ο άνδρας πίσω από το τιμόνι ήταν δεν ήταν ο οδηγός.

When a Hamilton bus driver pulled over for a short break, a passerby seized the opportunity: hopping in and joy riding through the city with passengers on board https://t.co/0oNIWBKMNz — Toronto Life (@torontolife) November 12, 2025



Αν και η κατάσταση θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί επικίνδυνα, ο άγνωστος 36χρονος φαίνεται να χειρίστηκε το λεωφορείο με εκπληκτική επιδεξιότητα, σταματώντας κανονικά σε κάθε στάση για να επιβιβάσει και να αποβιβάσει επιβάτες.

Μάλιστα, σε ένα σημείο αρνήθηκε την επιβίβαση σε έναν επιβάτη που είχε ληγμένο εισιτήριο.

Man steals city bus and takes it on perfectly civil joyride, picking up and dropping off passengers https://t.co/wzMD0mEV4b pic.twitter.com/6tY8tOVkoS — National Post (@nationalpost) November 13, 2025



Η New York Post αναφέρει ότι ο μυστηριώδης οδηγός παρέκκλινε μερικές φορές από την κανονική διαδρομή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τον καθοδηγούν.

«Έβγαλε το λεωφορείο εκτός διαδρομής», δήλωσε ο Τρέβορ ΜακΚένα, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάμιλτον. «Άρχισε να πηγαίνει σε παράλληλους δρόμους. Σε ένα σημείο, ένας από τους επιβάτες χρειάστηκε να δώσει οδηγίες».

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ακολούθησε το λεωφορείο, σταματώντας το με ασφάλεια αφού είχε διανύσει περίπου έξι χιλιόμετρα.

Hamilton man steals bus and makes regular stops picking up and dropping off about 10 passengers before being stopped by police. Wasn’t me. Only in the Hammer #HamOnt Lmao. pic.twitter.com/hex5pMQSfE — CoffeyTimeNews 🇨🇦 (@RealCoffeyTime) November 12, 2025



«Δεν ξέραμε αν υπήρχε κακή πρόθεση», εξήγησε ο ΜακΚένα, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί επέλεξαν να ακολουθήσουν ήρεμα το λεωφορείο ώστε να μην κλιμακωθεί η κατάσταση.

Ο άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή, παρεμπόδιση και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσίοτητα το όνομα του άνδρα, ο οποίος πιθανόν να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και φαινόταν να «μην έχει μόνιμη διεύθυνση», δήλωσε ο ΜακΚένα.

«Έπαιξε σύμφωνα με τους κανόνες», σχολίασε ο ΜακΚένα.