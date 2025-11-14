Μυστηριώδης 36χρονος οδήγησε λεωφορείο… σαν επαγγελματίας – Σταμάτησε σε κάθε στάση και ζητούσε εισιτήριο από τους επιβάτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Μυστηριώδης 36χρονος οδήγησε λεωφορείο… σαν επαγγελματίας – Σταμάτησε σε κάθε στάση και ζητούσε εισιτήριο από τους επιβάτες

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στο Χάμιλτον του Καναδά έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ένας άνδρας κατάφερε να καταλάβει ένα λεωφορείο και να το οδηγήσει σαν επαγγελματίας, χωρίς ωστόσο να προκληθεί ατύχημα ή πανικός μεταξύ των επιβατών.

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, όταν ο πραγματικός οδηγός ενός λεωφορείου της Hamilton Street Railway έκανε ένα σύντομο διάλειμμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 10 επιβάτες, ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά ο άνδρας πίσω από το τιμόνι ήταν δεν ήταν ο οδηγός.


Αν και η κατάσταση θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί επικίνδυνα, ο άγνωστος 36χρονος φαίνεται να χειρίστηκε το λεωφορείο με εκπληκτική επιδεξιότητα, σταματώντας κανονικά σε κάθε στάση για να επιβιβάσει και να αποβιβάσει επιβάτες.

Μάλιστα, σε ένα σημείο αρνήθηκε την επιβίβαση σε έναν επιβάτη που είχε ληγμένο εισιτήριο.


Η New York Post αναφέρει ότι ο μυστηριώδης οδηγός παρέκκλινε μερικές φορές από την κανονική διαδρομή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τον καθοδηγούν.

«Έβγαλε το λεωφορείο εκτός διαδρομής», δήλωσε ο Τρέβορ ΜακΚένα, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάμιλτον. «Άρχισε να πηγαίνει σε παράλληλους δρόμους. Σε ένα σημείο, ένας από τους επιβάτες χρειάστηκε να δώσει οδηγίες».

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ακολούθησε το λεωφορείο, σταματώντας το με ασφάλεια αφού είχε διανύσει περίπου έξι χιλιόμετρα.


«Δεν ξέραμε αν υπήρχε κακή πρόθεση», εξήγησε ο ΜακΚένα, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί επέλεξαν να ακολουθήσουν ήρεμα το λεωφορείο ώστε να μην κλιμακωθεί η κατάσταση.

Ο άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή, παρεμπόδιση και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσίοτητα το όνομα του άνδρα, ο οποίος πιθανόν να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και φαινόταν να «μην έχει μόνιμη διεύθυνση», δήλωσε ο ΜακΚένα.

«Έπαιξε σύμφωνα με τους κανόνες», σχολίασε ο ΜακΚένα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης και καρδιά: Τριπλάσιος ο κίνδυνος για καρδιοπάθειες σε ασθενείς με διαβήτη

Η διακριτική αλλαγή στα ούρα που μπορεί να είναι πρώιμο σύμπτωμα άνοιας και προβλήματος στα νεφρά – Νέα μελέτη

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Επιβολή δασμών: Πόσο και σε ποια προϊόντα που πωλούνται από πλατφόρμες θα αυξηθούν οι τιμές

iOS 26: Οι 3 ρυθμίσεις του iPhone που πρέπει να αλλάξετε τώρα, σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας

Η αηδιαστική αλήθεια πίσω από το «κίτρινο μαξιλάρι» που προκάλεσε διαδικτυακή συζήτηση
περισσότερα
09:15 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Politico: Ανησυχία στην ΕΕ για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία – Οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις από το Κίεβο

Την περίοδο που η Ουκρανία προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη διεθνή στήριξη απέναντι στη ρωσι...
08:50 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Blue Origin: Ο πύραυλος του Τζεφ Μπέζος, «New Glenn», προσγειώνεται σε θαλάσσια πλατφόρμα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Μια ακόμη σημαντική στιγμή για την αμερικανική διαστημική βιομηχανία σημειώθηκε την Πέμπτη, κα...
08:38 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Το μήνυμα Μαδούρο στις ΗΠΑ – Το μυστικό υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ για την επιχείρηση «Νότιο Δόρυ»

Μια νέα επίδειξη ισχύος και έντασης στη γεωπολιτική σκακιέρα της αμερικανικής ηπείρου καταγράφ...
08:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Φώκια πήδηξε σε σκάφος για να σωθεί από όρκες που την κυνηγούσαν – Έδωσε μάχη για τη ζωή της

Μια ασυνήθιστη αλλά εξαιρετικά εντυπωσιακή σκηνή εκτυλίχθηκε ανοιχτά του Σιάτλ, στις ΗΠΑ, όταν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα