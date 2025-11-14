Blue Origin: Ο πύραυλος του Τζεφ Μπέζος, «New Glenn», προσγειώνεται σε θαλάσσια πλατφόρμα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Blue Origin: Ο πύραυλος του Τζεφ Μπέζος, «New Glenn», προσγειώνεται σε θαλάσσια πλατφόρμα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Μια ακόμη σημαντική στιγμή για την αμερικανική διαστημική βιομηχανία σημειώθηκε την Πέμπτη, καθώς η Blue Origin πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή που δοκίμασε στην πράξη τις δυνατότητες του νέου της προωθητικού πυραύλου.

Η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος επιδίωξε όχι μόνο μια επιτυχημένη εκτόξευση, αλλά και μια κρίσιμη επιστροφή του πυραύλου, στοιχείο-κλειδί για τη μελλοντική εμπορική αξιοποίησή του.

Η Blue Origin, η εταιρεία πυραύλων που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος της Amazon Τζεφ Μπέζος, εκτόξευσε τον τεράστιο πύραυλο New Glenn σε μια αποστολή που σηματοδότησε την πρώτη του μεγάλη δοκιμή.


Μεταφέροντας δύο δορυφόρους που προορίζονται να πραγματοποιήσουν ένα μακρύ, περίπλοκο ταξίδι προς τον πλανήτη Άρη, ο New Glenn απογειώθηκε από το Διαστημική Βάση Ακρωτηρίου Κανάβεραλ λίγο πριν από τις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Η Blue Origin προσγείωσε επίσης για πρώτη φορά τον προωθητικό πύραυλο σε θαλάσσια πλατφόρμα (φορτηγίδα), περίπου εννέα λεπτά μετά την εκτόξευση, σημειώνοντας ένα μνημειώδες βήμα στην προσπάθειά της να κάνει τον New Glenn ανακυκλώσιμο, πιο οικονομικό και πιο ανταγωνιστικό απέναντι στη SpaceX του Έλον Μασκ.

Η εταιρεία πέτυχε αυτό το ορόσημο κατά τη δεύτερη μόλις πτήση του πυραύλου στις 13 Νοεμβρίου, καθιστώντας τη Blue Origin τη δεύτερη εταιρεία μετά τη SpaceX που καταφέρνει να προσγειώσει έναν προωθητικό πύραυλο σε επιχειρησιακή πτήση – και την πρώτη που το πετυχαίνει σε μόλις δύο αποστολές.


«Είχαμε πλήρη επιτυχία της αποστολής σήμερα, και είμαι τόσο περήφανος για την ομάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, σε ανακοίνωση.

Ο New Glenn είχε κάνει το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους – εκείνη η εκτόξευση ήταν επιτυχής, αλλά η Blue Origin δεν κατάφερε να ανακτήσει τον προωθητήρα.

