Βίντεο: Φώκια πήδηξε σε σκάφος για να σωθεί από όρκες που την κυνηγούσαν – Έδωσε μάχη για τη ζωή της

Μια ασυνήθιστη αλλά εξαιρετικά εντυπωσιακή σκηνή εκτυλίχθηκε ανοιχτά του Σιάτλ, στις ΗΠΑ, όταν μια φώκια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ομάδα όρκων και, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σωθεί, κατέφυγε στο πίσω μέρος ενός μικρού σκάφους.

Η φωτογράφος άγριας ζωής Charvet Drucker βρισκόταν σε μια ενοικιασμένη βάρκα μήκους 6 μέτρων, κοντά στο σπίτι της σε νησί του Salish Sea, βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα από τουλάχιστον οκτώ όρκες.

Όπως αναφέρει το ABC News, οι συντονισμένες κινήσεις τους και τα δυνατά χτυπήματα με την ουρά έδειχναν ότι επρόκειτο για κυνήγι. Χρησιμοποιώντας τον τηλεφακό της, η Drucker εντόπισε μια φώκια που προσπαθούσε να ξεφύγει.

Σε μία από τις φωτογραφίες της, η φώκια φαίνεται να πετάγεται στον αέρα πάνω από τα νερά που «έβραζαν» από τους όρκες, και η φωτογράφος υπέθεσε πως παρακολουθούσε τις τελευταίες της στιγμές.

Καθώς όμως οι όρκες πλησίαζαν το σκάφος, εκείνη και η παρέα της συνειδητοποίησαν ότι το κυνήγι συνεχιζόταν. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα σκάφη κοντά σε άγρια θαλάσσια ζώα, είχαν ήδη σβήσει τη μηχανή για να αποφύγουν τυχόν τραυματισμό των φαλαινών.

Η φώκια κατάφερε να βγει από το νερό και να σκαρφαλώσει στη μικρή πλατφόρμα στο πίσω μέρος του σκάφους, κοντά στη μηχανή — ουσιαστικά διεκδικώντας ένα καταφύγιο.

“He’s back on, he’s back on!” A wildlife photographer on a whale watching expedition near Seattle captured dramatic footage of a pod of orcas hunting a seal that managed to survive by climbing onto the stern of her boat. https://t.co/DGmZuT5AJ7 pic.twitter.com/Sv6jGTXnNR — ABC News (@ABC) November 14, 2025



Οι κανονισμοί άγριας ζωής απαγορεύουν επίσης οποιαδήποτε επαφή με τη φώκια, αλλά η Drucker άρχισε να τραβά βίντεο.

Στο απόσπασμα ακούγεται να της λέει: «Καημενούλα μου», ενώ η φώκια την κοιτάζει, και συνεχίζει: «Είσαι καλή, μείνε εδώ, φίλη μου».

Οι όρκες δεν εγκατέλειψαν αμέσως το σημείο, αλλά φάνηκαν να συνεργάζονται για να ταρακουνήσουν το σκάφος και να κάνουν τη φώκια να πέσει στο νερό. Στο βίντεο της Drucker, οι όρκες παρατάσσονται και πλησιάζουν με αλλεπάλληλες βουτιές για να δημιουργήσουν κύματα.

Η τεχνική αυτή, γνωστή ως «wave-washing», έχει καταγραφεί από επιστήμονες από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τη Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η φώκια γλίστρησε από το σκάφος τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να σκαρφαλώσει ξανά, και τελικά οι όρκες απομακρύνθηκαν έπειτα από περίπου 15 λεπτά.