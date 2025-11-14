Καιρός: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και ισχυρούς ανέμους – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, ενισχυμένοι κυρίως στο Αιγαίο.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 είπε πως «περιμένουμε βραδινές και πρωινές ομίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά και γενικά αίθριος ουρανό κυρίως και τοπικές νεφώσεις». Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και στις προβλέψεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Για την Αττική είπε πως θα έχει «γενικά αίθριο ουρανό και βοριάδες 4 μποφόρ στα ανοιχτά και τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου». Για τη Θεσσαλονίκη πρόσθεσε ότι «ο ουρανός θα είναι αίθριος με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από την Χριστίνα Ρήγου

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Χριστίνα Ρήγου από το Mega, η οποία είπε πως την Παρασκευή προβλέπονται «καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχοπτώσεις, με ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με τις τοπικές ομίχλες και την ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ να παραμένει. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι έως 18 βαθμούς στα βόρεια». Για την Αττική τόνισε πως «η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, το πρωί βόρειοι και στη συνέχεια θα πνέουν σε διάφορες διευθύνσεις». Παρόμοια εικόνα περιμένει και για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και αρκετή ηλιοφάνεια στη συνέχεια, με τη θερμοκρασία να «κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά, τα βόρεια και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025