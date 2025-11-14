Πολεμικά πλοία Ελλάδας – Ισραήλ σε κοινές ασκήσεις στο Αιγαίο – Μήνυμα για το καλώδιο διασύνδεσης

Ελλάδα και Ισραήλ εμβαθύνουν τους στρατηγικούς τους δεσμούς, με τις στρατιωτικές ασκήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ειδικά μετά την εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω Κύπρου και τις ΗΠΑ να εισέρχονται στις εργασίες. Πολεμικά πλοία των δύο χωρών πραγματοποίησαν εντυπωσιακή άσκηση στο Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενεργούν ως το μακρύ χέρι της διπλωματίας. Και μετά τα πολλαπλά μηνύματα των τελευταίων ημερών από τις ΗΠΑ ότι στηρίζουν το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, τα Πολεμικά Ναυτικά των δύο χωρών προχώρησαν σε συνεκπαίδευση μες στο Αιγαίο.

Τα μηνύματα που εκπέμπουν Αθήνα και Ιερουσαλήμ είναι πολλαπλά και προς πάσα κατεύθυνση, με το κυριότερο ότι οι δεσμοί των δύο χωρών είναι ισχυροί, που συνεχώς εμβαθύνουν σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο αμυντικό.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), πό την Κυριακή 2 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, διεξήχθη η Άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 25», με δραστηριότητες εν όρμω, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) και το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), καθώς και εν πλώ, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κρήτης.

Η Άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ» είναι πολυεθνική Άσκηση τύπου INVITEX (Invitation Exercise) που διοργανώνεται ετησίως από το Πολεμικό Ναυτικό με σκοπό την εξάσκηση σε διαδικασίες, τόσο επί των κλασικών μορφών ναυτικού πολέμου, όσο και επί των σύγχρονων μορφών απειλών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Από ελληνικής πλευράς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με Πλοία και μέσα των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Αμφιβίων Δυνάμεων (ΔΑΔ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), μέσα και προσωπικό του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), ενώ συμμετείχαν και πολεμικά πλοία από το Ισραήλ, καθώς και επιτελείς από την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της εν πλω φάσης της Άσκησης, ελληνικά και ισραηλινά πολεμικά πλοία και μέσα διεξήγαγαν σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, με έμφαση στον πόλεμο επιφανείας, στον αντιαεροπορικό πόλεμο καθώς και σε σύνθετα γυμνάσια προχωρητικών ελιγμών. Η Άσκηση ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο ναυτικών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα διεξαγωγής συνδυασμένων ναυτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΝ, «η Άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 25» συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Παρείχε μια πολύτιμη ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των κοινών διαδικασιών και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενισχύοντας έτσι τη συλλογική θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα».