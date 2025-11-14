Επίθεση της Ουκρανίας με drones σε πόλη της Ρωσίας – Ζημιές και ένας τραυματισμός

Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές στην πόλη Ναβρασίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ukrainian missiles have struck key oil facilities in Novorossiysk, Krasnodar, some of the most critical in Russia’s South. Russian air defenses reportedly failed to intercept the attack. pic.twitter.com/FDyCmS3xJH — Defence Index (@Defence_Index) November 13, 2025