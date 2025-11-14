Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Φέτερμαν ύστερα από επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής

Enikos Newsroom

διεθνή

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Φέτερμαν ύστερα από επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του.

«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή τα ξημερώματα της Παρασκευής και υ...
00:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φ...
23:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου ...
23:30 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να δια...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα