Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία μίλησε με φόντο την Ακρόπολη και περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της στην Ελλάδα.

Η ίδια ευχαρίστησε τη χώρα για τη θερμή υποδοχή και τόνισε πως νιώθει σαν να βρίσκεται στην Αθήνα πολλούς μήνες, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται σχεδόν σαν στο σπίτι της. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επισήμανε ότι «Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες», αναφερόμενη στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν πρόσφατα στο Ζάππειο και εξήγησε ότι η αμερικανική πλευρά θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Ελλάδα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος», σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την επέλεξε στη θέση της πρέσβη ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια»· μια τοποθέτηση που συνέδεσε άμεσα με τις ευρύτερες προτεραιότητες των ΗΠΑ. Παράλληλα, στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, του εμπορίου και των στρατηγικών έργων, υπενθυμίζοντας τις συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο και τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί με τους οποίους συναντήθηκε είναι ενθουσιασμένοι με το επίπεδο συνεργασίας και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενη στα εξοπλιστικά, επικαλέστηκε την αμερικανική νομοθεσία, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση των F-35 στην Τουρκία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μέλλον. Στη συνέχεια μίλησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου, για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη». Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί τη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα ήθελε να τον δει στην Ακρόπολη και ότι θα του το ζητήσει.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδρομή της, εξηγώντας ότι η σταδιοδρομία της ξεκίνησε από τη θέση της εισαγγελέως, όπου –όπως είπε– «πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά». Περιέγραψε ότι η υπόθεση της επίθεσης από σκύλο, η οποία δημιούργησε προηγούμενο για φόνο με ενδεχόμενο δόλο, την οδήγησε στην τηλεόραση και άνοιξε τον δρόμο για συνεργασίες με μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Όπως είπε, «Από αυτό το σημείο η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε την πολιτική, ξεκινώντας από το Σαν Φρανσίσκο.

Απαντώντας για τους 3.000.000 ακόλουθους στα social media, επισήμανε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».

Στο τέλος, μίλησε για τη συμβουλή του πατέρα της, η οποία την καθοδηγεί μέχρι σήμερα: «Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: “Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις”. Πάντα έλεγε: “Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα”. Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου». Με αυτή την προσωπική αναφορά ολοκλήρωσε την περιγραφή της για την πορεία της, συνδέοντας τη δημόσια δράση της με όσα την καθόρισαν από μικρή ηλικία.