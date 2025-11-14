Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς, το οποίο ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Δυτική Όχθη: Πώς η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων και η ανοχή Νετανιάχου απειλούν την εκεχειρία του Τραμπ στην Γάζα

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα. Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ομήρων: τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.

Τουρκία: Η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα πρέπει να εγγυάται ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει

