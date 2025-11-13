Μελίνα Ασλανίδου για την απόκτηση παιδιού: «Ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου, έκανα και τις προσπάθειές μου»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο Youtube, ήταν η Μελίνα Ασλανίδου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στο θέμα του παιδιού και εξομολογήθηκε ότι κάποια στιγμή στη ζωή της ήθελε και έκανε προσπάθειες, οι οποίες ωστόσο δεν ευοδώθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υιοθετήσει.

«Εγώ ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα. Από την άλλη προχωράω, και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθέτηση κάποιου παιδιού, απλά δεν λέω ότι θα το κάνω αυτό, δεν είναι κάτι που άμεσα…», είπε η Μελίνα Ασλανίδου στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Είναι αυτός ο στόχος και το μόνο σου ζητούμενο. Εγώ ας πούμε πιστεύω όταν έχεις περάσει τα 40,50, αν δεν ηρεμήσεις, αν δεν χαλαρώσει μια γυναίκα, αν δεν πει το αφήνω και ό,τι γίνει, δυσκολεύει τον θεμιτό στόχο. Ενώ αν το αφήσει ελεύθερα… Πάρα πολλές φίλες μου έχουν μείνει έτσι έγκυες!».