Νικολέττα Καρρά: «Πριν από 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο» – Η αποκάλυψη της ηθοποιού

Την Νικολέττα Καρρά υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους το πρωί της Πέμπτης (13/1), ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως πριν από λίγες ημέρες έκανε ένα χειρουργείο. Ακόμα, μίλησε για τον χρόνο που προσπαθεί να ξεκλέβει και να τον αφιερώνει στην ίδια, τονίζοντας πως θέλει να έχει «ποιότητα ζωής».

Ανάμεσα σε άλλα, η Νικολέττα Καρρά ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Πριν από 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, σκωληκοειδίτιδα. Τώρα στα γεράματα. Πρόλαβα να το κάνω, γιατί λέω θα ξεκινήσει αυτό, θα ξεκινήσει το θέατρο, θα ξεκινήσει και η Μέδουσα, άστο τώρα που έχω χρόνο».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Προσπαθώ να ξεκλέβω και λίγο χρόνο. Δεν μου αρέσει να τρέχω και από το πρωί μέχρι το βράδυ πια, μεγαλώνουμε. Θέλω να έχω και λίγη ποιότητα ζωής! Όλοι μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε βγαίνει η ψυχή μας περισσότερο προς τα έξω, καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Μετά δεν κρύβεται τίποτα».

«Για το νέο έτος θέλω υγεία, δουλειά και αγάπη. Αγαπημένους ανθρώπους γύρω μου. Αυτά νομίζω, αυτά είναι τα βασικά. Πάντα με ρωτάνε και μου λένε να πω κάτι άλλο, και απαντώ “τι άλλο να πω;”. Άμα έχουμε υγεία, έχουμε τη δουλειά μας και έχουμε και τους ανθρώπους μας καλά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αυτή είναι η συνταγή της ευτυχίας!», σημείωσε στη συνέντευξή της.