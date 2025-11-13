Βασιλιάς Κάρολος: Γιορτάζει τα γενέθλιά του στην Ουαλία – Ο απολογισμός των σχολιαστών του βασιλικού Οίκου για την χρονιά που πέρασε

Ο βασιλιάς Κάρολος γιορτάζει, αύριο, Παρασκευή, τα 77α του γενέθλιά του με μια επίσκεψη στην Ουαλία, όπου θα μπορέσει να συλλογιστεί όσα συνέβησαν σε ένα χρόνο που σημαδεύτηκε από ορισμένες προσωπικές επιτυχίες, οι οποίες ωστόσο επισκιάστηκαν συχνά από ενδοοικογενειακές έριδες, από τα σκάνδαλα με τον νεότερο αδελφό του Άντριου και από την ασθένειά του.

Από τον επιδέξιο χειρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την συμβολική προσέγγιση της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ήταν μια χρονιά που ο μονάρχης μπορεί να αναπολεί με ικανοποίηση, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.

Αλλά, όπως πάντα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα εσωτερικά οικογενειακά ζητήματα που γοητεύουν τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως η απομάκρυνση του Άντριου από τη δημόσια ζωή λόγω των δεσμών του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η σκιά του Άντριου στην Μοναρχία

«Όλα όσα προσπαθεί να κάνει η μοναρχία, όλα όσα έχει κάνει η μοναρχία έχουν επισκιαστεί εντελώς από αυτή την ιστορία που προκαλεί αμηχανία», δήλωσε ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν, αφού ο βασιλιάς αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον έδιωξε από την βασιλική έπαυλή του, στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Παρά το γεγονός ότι στον Τύπο κυριαρχούν ρεπορτάζ για τον Άντριου, την αποξένωση του Καρόλου από τον νεότερο γιό του, πρίγκιπα Χάρι, και τις ανησυχίες για την υγεία του μετά τη διάγνωση καρκίνου στις αρχές του περασμένου έτους, οι βασιλικοί σχολιαστές λένε ότι τα πρώτα τρία χρόνια του Καρόλου στον θρόνο έχουν πάει στην πραγματικότητα καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί.

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, περιμένοντας στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, ήταν διάχυτη η ανησυχία ότι όταν θα γινόταν βασιλιάς, ο Κάρολος θα ανέτρεπε τον αρχαίο θεσμό με ριζοσπαστικές ιδέες.

Όταν τελικά έγινε βασιλιάς, τον Σεπτέμβριο του 2022, ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι θα ήταν κάτι περισσότερο από ένας αντικαταστάτης, μέχρι ο μεγαλύτερος γιος του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, και η σύζυγός του Κέιτ, να ηγηθούν της μοναρχίας στο μέλλον.

Απροσδόκητος θρίαμβος

«Νομίζω ότι η βασιλεία του Καρόλου είναι ένα είδος απροσδόκητου θριάμβου μέχρι στιγμής», δήλωσε η βασιλική συγγραφέας Τίνα Μπράουν στο Reuters. «Είχε το πλεονέκτημα, υποθέτω, των χαμηλών προσδοκιών. Όλοι σκεφτήκαμε ότι αυτή είναι η βασιλεία-γέφυρα, θα είναι απλώς κάπως άτσαλα μέχρι να φτάσουμε στην αίγλη του Ουίλιαμ. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω ότι έχει διαπρέψει στην παγκόσμια σκηνή ως ένας σπουδαίος πολιτικός άνδρας», είπε.

Η πιο αξιοσημείωτη επιτυχία του σε αυτό το μέτωπο ήταν οι σχέσεις του με τον Τραμπ, όπου επέδειξε διπλωματικές δεξιότητες που σφυρηλατήθηκαν από χρόνια συναντήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και αξιωματούχους.

Η φιλοξενία του Αμερικανού προέδρου για μια άνευ προηγουμένου δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα τον Σεπτέμβριο – η βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε επίσης φιλοξενήσει το 2019 – θεωρήθηκε ότι βοήθησε στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου, ενώ παράλληλα εδραίωσε τους οικονομικούς δεσμούς της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες, κυρίως ο Ζελένσκι, έχουν αντιμετωπίσει εχθρική υποδοχή από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βασιλικές πηγές λένε ότι ο πρόεδρος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο ταξίδι του στη Βρετανία για να διασφαλίσει ότι όλα όσα έκανε συμμορφώνονταν με το πρωτόκολλο.

Οι ισορροπίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά

Σε μια προσεκτική ενέργεια εξισορρόπησης, ο Κάρολος είχε επίσης δείξει απροκάλυπτη υποστήριξη στον Καναδά – όπου έκανε το ασυνήθιστο και εξαιρετικά συμβολικό βήμα να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του καναδικού κοινοβουλίου τον Μάιο – εν μέσω εμπορικών εντάσεων και των τακτικών δηλώσεων του Τραμπ για την προσάρτηση του βόρειου γείτονά τους από τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να κρατάς τον πρόεδρο Τραμπ ευχαριστημένο επειδή θέλεις ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Reuters ο βασιλικός σχολιαστής Αφούα Χάγκαν.

«Αλλά πρέπει επίσης να κρατάς τον Καναδά ευτυχισμένο επειδή είσαι αρχηγός κράτους αυτής της χώρας – είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο τεντωμένο σχοινί για να περπατήσει κανείς. Αλλά το κάνει, και το κάνει καλά».

Οι επισκέψεις του Καρόλου στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ο βασιλιάς μίλησε σε βουλευτές στα γαλλικά και τα γερμανικά, έχουν επίσης πιστωθεί ότι βοήθησαν στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με τους ευρωπαίους συμμάχους της που είχαν πληγεί από το Brexit.

Η προσευχή με τον Πάπα

Για τον Κάρολο, του οποίου η πνευματικότητα είναι γνωστή, η επίσκεψή του στο Βατικανό τον περασμένο μήνα, όπου προσευχήθηκε με τον πάπα Λέοντα – η πρώτη κοινή προσευχή από έναν Άγγλο μονάρχη και έναν Καθολικό ποντίφικα έπειτα από 500 χρόνια, όταν ο Βασιλιάς Ερρίκος VIII αποσχίστηκε από τη Ρώμη, το 1534- ήταν μια πολύ σημαντική προσωπική του επιτυχία.

Σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία. Εν τω μεταξύ, έχουν εμφανιστεί και σημάδια συμφιλίωσης στη σχέση του με τον Χάρι, μετά την πρώτη τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 20 μήνες.

«Νομίζω ότι… τα τόσα χρόνια εμπειρίας του… τον έχουν εκπαιδεύσει να είναι ένας πραγματικά καλός μονάρχης», σχολίασε η Τίνα Μπράουν. «Οι άνθρωποι πάντα υποτιμούσαν τον βασιλιά (και) εκείνος πάντα παραπονιόταν γι’ αυτό. Τυχαίνει να είναι αλήθεια.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ