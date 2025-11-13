Πάτρα: Λήξη συναγερμού για τον 23χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Επέστρεψε στην ψυχιατρική κλινική από όπου είχε διαφύγει

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 23χρονου που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 23χρονος είχε συλληφθεί πριν από δύο ημέρες έπειτα από περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει. Ο 23χρονος είχε ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και σύμφωνα με πληροφορίες κρατούσε μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Έπειτα από ενέργειες του Αστυνόμου, διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ, Γιώργου Λυγερού, ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα, στην οδό Σταματίου Βουλγάρεως.

Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.