Ελλάδα – Ελβετία: Ενισχύουν τη συνεργασία τους απέναντι σε κρίσιμες προκλήσεις – Όλα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Κασίς

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, Ελλάδα και Ελβετία επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους σε πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ιγνάτιο Κασίς στην Αθήνα.

Κεντρική θέση στις συνομιλίες των δύο υπουργών κατείχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικά το διαμορφούμενο περιβάλλον διεθνούς ασφάλειας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματία, τον διάλογο και την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και το ανθρωπιστικό δίκαιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ιδιαίτερο ρόλο της Ελβετίας ως χώρας με μακρά παράδοση ουδετερότητας, διαμεσολάβησης και ανθρωπιστικής δράσης.

Από την πλευρά του, ο Ιγνάτιο Κασίς τόνισε ότι Αθήνα και Βέρνη αντιμετωπίζουν με κοινή προσέγγιση τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται σήμερα μπροστά στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημασία της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι δύο πλευρές ανέδειξαν ακόμη τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει πως η Ελβετία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ευημερίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, μετανάστευσης και έρευνας, με κοινή επιδίωξη την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών. Η Ελβετία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία σε τομείς στρατηγικής σημασίας, ενώ κοινή ήταν η εκτίμηση πως υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. Ο Ελβετός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική παρουσία ελβετικών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία και στη συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο μεταναστευτικό, Αθήνα και Βέρνη επανέλαβαν τη σημασία της στενής συνεργασίας για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Έμφαση δόθηκε σε κοινές δράσεις που αφορούν την ένταξη γυναικών και παιδιών, αλλά και στην ενίσχυση των διαδικασιών εθελούσιων επιστροφών, μέσα από το νέο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών για τα επόμενα χρόνια.

Σημαντική θέση στις επαφές κατείχαν επίσης ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήρε τη διαχρονική παρουσία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και ειδικά τις ανασκαφές στην Ερέτρια, κάνοντας λόγο για έναν διαρκή δεσμό φιλελληνισμού που χαρακτηρίζει την ελβετική κοινωνία.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο νέο Ελβετικό Σπίτι Πολιτισμού, Έρευνας και Διπλωματίας στην Πλάκα, το οποίο θα στεγάσει τόσο την Αρχαιολογική Σχολή όσο και τη νέα πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε και η αναφορά στον Ιωάννης Καποδίστριας, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ο Καποδίστριας δεν υπήρξε μόνο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη θεσμική διαμόρφωση της σύγχρονης Ελβετίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση της μόνιμης ουδετερότητάς της.

Κλείνοντας τις δηλώσεις τους, οι δύο υπουργοί επανέλαβαν ότι Ελλάδα και Ελβετία διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας, οι οποίες στηρίζονται τόσο στους ιστορικούς δεσμούς όσο και στη βούληση των δύο χωρών να πορευτούν μαζί απέναντι στις νέες διεθνείς προκλήσεις.