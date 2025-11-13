Πάτρα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Πάτρα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στη συμβολή των οδών Λόντου και Βουλγάρεως στο κέντρο της Πάτρας, καθώς ένας άνδρας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ έχει συγκεντρωθεί και πλήθος κόσμου που παρακολουθεί με αγωνία την κατάσταση.

Οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να μην κάνει πράξει την απειλή του. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα», ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρατάει μαχαίρι.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

