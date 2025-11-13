Τροχαίο στην Κρήτη: «Αν γινόταν πρωί μπορεί να είχαμε και θύματα» – Βίντεο με το αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε βιτρίνα

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε εμπορικό κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, φέρνει στο «φως» το Creta24.

Στο βίντεο, φαίνεται το μαύρο αυτοκίνητο να κάνει τετακέ, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να «καρφώνεται» στη βιτρίνα του καταστήματος, με τον δρόμο να είναι ιδιαίτερα ολισθηρός,

Σημειώνεται ότι το σημείο παραμένει και σήμερα αποκλεισμένο.

«Ο κύριος αυτός που οδηγούσε πως μπήκε στο μαγαζί του ανθρώπου μέσα; Είναι κεντρικός δρόμος του Ηρακλείου, πρέπει να προσέχουμε. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει στα πάντα. Άμα γινόταν πρωί μπορεί να είχαμε και θύματα», λέει στο Creta24, επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, επισημαίνοντας μάλιστα, πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οδηγών που αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες στον συγκεκριμένο δρόμο.

Το χρονικό της «εισβολής»

Όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10, ξημερώματα Πέμπτης κατά την διάρκεια βροχόπτωσης. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες και απέκλεισε το σημείο.

Πάντως, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, έχει υπάρξει επικοινωνία με τον οδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το συμβάν.

Δείτε εικόνες: