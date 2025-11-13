Εφιαλτικές στιγμές για 16χρονη στον Χολαργό – Την ακολουθούσε ομάδα ανδρών και κρύφτηκε σε κάβα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 16χρονη μαθήτρια, την στιγμή που επέστρεφε από το σχολείο της στον Χολαργό, καθώς αντιλήφθηκε πως μία ομάδα ανδρών νεαρής ηλικίας, την ακολουθούσε.

Το ανήλικο κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, στην οδό 17ης Νοεμβρίου, αντιλήφθηκε μια ομάδα ανδρών νεαρής ηλικίας να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε ψύχραιμα. Παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, επιτάχυνε το βηματισμό της διακριτικά, ακολούθησε διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει οτι δήθεν θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια απο την υπάλληλο.

Οι δράστες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση. Ο μαυροφορεμένος άνδρας κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην κριθεί ύποπτος αλλά επιστρέφει στο σημείο για να έχει απόλυτη οπτική επαφή. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

 

Η μητέρα της 16χρονης εξηγεί στην ΕΡΤ, ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό. «Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Στην κατάθεση της η 26χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.

Οι αρχές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το πρώτο περιστατικό και μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας που σκορπούσαν τον φόβο και τον τρόμο σε νεαρά κορίτσια στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

Τεστ προσωπικότητας: Το βουνό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι φίλοι σας για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «εν τινι μέτρω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:17 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στη συμβολή των οδών Λόντου και Βουλγάρεως στο κέντρο...
15:12 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λάρισα: «Βγήκα έξω και φώναξα βοήθεια, ήταν μπροστά στο μηχάνημα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) σε φούρνο σ...
15:07 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Κρήτη: «Αν γινόταν πρωί μπορεί να είχαμε και θύματα» – Βίντεο με το αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε βιτρίνα

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν αυτοκί...
14:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες σπίτι επιχειρηματία – Άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση περιστατικού με πυροβολισμο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα