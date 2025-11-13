Εφιαλτικές στιγμές για 16χρονη στον Χολαργό – Την ακολουθούσε ομάδα ανδρών και κρύφτηκε σε κάβα – ΒΙΝΤΕΟ

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 16χρονη μαθήτρια, την στιγμή που επέστρεφε από το σχολείο της στον Χολαργό, καθώς αντιλήφθηκε πως μία ομάδα ανδρών νεαρής ηλικίας, την ακολουθούσε.

Το ανήλικο κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, στην οδό 17ης Νοεμβρίου, αντιλήφθηκε μια ομάδα ανδρών νεαρής ηλικίας να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε ψύχραιμα. Παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, επιτάχυνε το βηματισμό της διακριτικά, ακολούθησε διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει οτι δήθεν θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια απο την υπάλληλο.

Οι δράστες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση. Ο μαυροφορεμένος άνδρας κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην κριθεί ύποπτος αλλά επιστρέφει στο σημείο για να έχει απόλυτη οπτική επαφή. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η μητέρα της 16χρονης εξηγεί στην ΕΡΤ, ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό. «Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Στην κατάθεση της η 26χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.

Οι αρχές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το πρώτο περιστατικό και μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας που σκορπούσαν τον φόβο και τον τρόμο σε νεαρά κορίτσια στην περιοχή.