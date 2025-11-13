Ματίνα Νικολάου: «Ήταν απανωτά τα χτυπήματα, είχα την ανάγκη όλο αυτό που συνέβη να το περάσω μόνη μου»

Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένη την Πέμπτη 13/11 η Ματίνα Νικολάου και μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό της, το κόψιμο της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά και τη σχέση της με τον γιο της.

«Ο γιος μου θα κλείσει τα 18, πάει Γ΄ Λυκείου. Αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική, παίζει ηλεκτρική κιθάρα και θέλει να περάσει σε σχολή ηχοληψίας στο Ρέθυμνο. Είναι προσηλωμένος στον στόχο του», είπε η Ματίνα Νικολάου και συνέχισε: «Εγώ μένω στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης μένει στο Μαρκόπουλο με τη γιαγιά, γιατί εκεί ξεκίνησε το σχολείο και περιμένουμε αν θα περάσει στο Ρέθυμνο ή αν θα έρθει στην Αθήνα».

«Πέρυσι ήρθαν όλα μαζί, τελείωσε η εκπομπή, είχα έναν τραυματισμό, έναν χωρισμό… Λέω για να έρχονται όλα μαζί, κάτι καλό θα γίνει μετά. Ήταν απανωτά τα χτυπήματα. Είχα την ανάγκη όλο αυτό που συνέβη να το περάσω μόνη μου, αλλά το ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό… Προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου σε διαδικασία να δει καθαρά κάποια πράγματα… Είπα τώρα κάτσε να αναρρώσεις από όλα, ψυχή και σώμα», εξομολογήθηκε η Ματίνα Νικολάου και στη συνέχεια ανέφερε:

«Με τον γιο μου συζητήσαμε μόνο τα βασικά για τον χωρισμό. Μεγάλο παιδί είναι, αναγνώριζε κάποια πράγματα, δεν του ήρθε ξαφνικά, ήταν προετοιμασμένος. Λεπτομέρειες δεν συζητήσαμε. Με τον μπαμπά του είμαστε πάρα πολύ καλά, είναι ένας άνθρωπος που ακόμα και σήμερα ό,τι χρειαστώ… Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, δεν ξέρω γιατί. θα το κάνουμε αν χρειαστεί, αλλά επειδή δεν είχαμε σκοπό να παντρευτούμε δεν χωρίσαμε, απλά κάνουμε ξεχωριστή δήλωση».