Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δυο πολύ δυνατά ζευγάρια, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το «DonForget The Lyrics» έρχεται απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο… φωτιά!

Η μοναδική Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δύο πολύ δυνατά ζευγάρια.

Στον 1ο γύρο διαγωνίζονται η Δήμητρα που είναι νηπιαγωγός και ο Παναγιώτης που εργάζεται ως ζαχαροπλάστης, και ο αγώνας είναι αμφίρροπος και… περιπετειώδης!

Στον 2ο γύρο έρχονται κεφάτοι και πανέτοιμοι για παιχνίδι η Φιλιππία με μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία και ο Κωνσταντίνος που είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Και οι δύο παίκτες θα δώσουν γερή μάχη για να περάσουν στον Τελικό και μάλιστα ο ένας θα πει ολόσωστα το κοινό τραγούδι, με αποτέλεσμα ο άλλος να μην τραγουδήσει καν!

Οι δύο παίκτες που θα περάσουν στον Ημιτελικό είναι εξίσου δυνατοί και αποφασισμένοι για τη νίκη.

Στον Τελικό θα φτάσει μόνο ένας παίκτης, ο οποίος θα διεκδικήσει 8.000 ευρώ! Θα καταφέρει να τα κερδίσει;

Στο «Dont Forget The Lyrics», το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η σαρωτική Έλλη Κοκκίνου και οι παίκτες χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές και αν φτάσουν στον Τελικό μπορεί να κερδίσουν μέχρι και 15.000 ευρώ!

 Δείτε απόσπασμα 

