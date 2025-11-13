Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά – Μηχανή «κόπηκε» στη μέση – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά – Μηχανή «κόπηκε» στη μέση – ΦΩΤΟ

Τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 13/11 στα Χανιά, με τις εικόνες να είναι αποκαλυπτικές και να προκαλούν σοκ.

Το ατύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο Χανίων – Αεροδρομίου, στην περιοχή Κορακιές Ακρωτηρίου, όταν δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή «κόπηκε» στη μέση, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα creta24.gr.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνά το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Χανίων.

