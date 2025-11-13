Αγοράκι 2 ετών πέθανε σε νοσοκομείο από ιατρικό λάθος – Του χορήγησαν δεκαπλάσια δόση φαρμάκου

Μια τραγική υπόθεση ιατρικού λάθους συγκλονίζει τη Φλόριντα, όπου ένα αγοράκι 2 ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου.

Το περιστατικό συνέβη στο Shands Hospital του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, και έχει οδηγήσει ήδη στην κατάθεση αγωγής για αμέλεια και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο μικρός De’Markus Jeremiah Page, ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, πέθανε στις 3 Μαρτίου 2024, όταν φέρεται να του χορηγήθηκε δέκα φορές μεγαλύτερη δόση φαρμάκου από την προβλεπόμενη.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε η μητέρα του, Dominique Page, το νοσοκομείο φέρει ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού εξαιτίας «ιατρικής αμέλειας». Όπως αναφέρει το Alachua Chronicle, το παιδί έλαβε «δεκαπλάσια δόση φωσφορικού καλίου από το στόμα, σε συνδυασμό με άλλες ανεξέλεγκτες μορφές χορήγησης καλίου».

Ο μικρός De’Markus είχε εισαχθεί αρχικά στο νοσοκομείο AdventHealth Ocala την 1η Μαρτίου 2024 με επίμονο εμετό, διάρροια και μειωμένη πρόσληψη τροφής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καλίου και αποφάσισαν τη μεταφορά του στο Shands για άμεση ενδοφλέβια θεραπεία.

Κατά τη νοσηλεία του εκεί, προβλεπόταν να λάβει από του στόματος φωσφορικό κάλιο δύο φορές την ημέρα, σε δόση 1,5 mmol, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, «ο γιατρός εισήγαγε κατά λάθος νέα εντολή στις 11:01 π.μ. για τη χορήγηση από του στόματος φωσφορικού καλίου σε δόση δέκα φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη, διαγράφοντας ένα κρίσιμο δεκαδικό σημείο από τη δόση της προηγούμενης ημέρας — παραγγέλλοντας έτσι το υγρό συμπλήρωμα στα 15 mmol δύο φορές την ημέρα».

Τα επίπεδα καλίου του μικρού αυξήθηκαν σε θανατηφόρα επίπεδα, προκαλώντας καρδιακή ανακοπή, όπως ανέφερε η οικογένεια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Jordan Dulcie, υπογράμμισε πως «κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να χάσει παιδί με αυτόν τον τρόπο» και τόνισε ότι θα ζητήσει πλήρη λογοδοσία από το νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, το νοσοκομείο UF Health Shands Hospital δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Το UF Health δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα όλων των ασθενών και των οικογενειών τους και τηρεί όλους τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς HIPAA. Δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για ασθενείς ή πιθανούς ασθενείς και τη θεραπεία τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νοσοκομείου, τα εξειδικευμένα προγράμματα του Shands Hospital κατατάσσονται σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας, ενώ το ίδιο και το παιδιατρικό νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Φλόριντα βρίσκονται στις εθνικές κατατάξεις των καλύτερων νοσοκομείων των ΗΠΑ σε εννέα ιατρικές ειδικότητες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του U.S. News & World Report για το 2023-24.