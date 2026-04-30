Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να κάνει πιο «χειρουργικά πλήγματα» στον Λίβανο αντι για γενικευμένο πόλεμο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

trump netanyahu

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios χθες Τετάρτη πως παρότρυνε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο και να αποφύγει την πλήρη επανέναρξη του πολέμου εναντίον του συμμαχικού του Ιράν σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ.

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως του «αρέσει» ο Λίβανος και η ηγεσία του και θεωρεί πως η χώρα μπορεί να «επιστρέψει».

«Το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο. Ο αντιπρόσωπός του (σ.σ. η Χεζμπολά) κατέστρεψε τον Λίβανο. Όταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολάχ», υποστήριξε ακόμη.

