Δυτική Όχθη: Νεκρός από ισραηλινά πυρά έφηβος Παλαιστίνιος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Palestinians
(AP Photo/Majdi Mohammed)

Νεκρός από πυρά του ισραηλινού στρατού έπεσε έφηβος στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισέληνου την Τετάρτη 29/4.

Όπως διευκρίνισε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας, ο έφηβος χτυπήθηκε από σφαίρες στο στομάχι κι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «επαληθεύει» την πληροφορία.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο έφηβος ονομαζόταν Άμπντελ Φάταχ αλ Χαγιάτ. Οι πληροφορίες για την ηλικία του διίστανται, ήταν 16 ετών κατά το υπουργείο, 14 σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια εφόδου του στρατού του Ισραήλ, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, εξερράγη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.068 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε επιθέσεις

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

