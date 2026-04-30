ΟΗΕ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν βρίσκεται πιθανότατα ακόμα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

grosi
Ο Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και υποψήφιος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. (AP Photo/Yuki Iwamura)

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να βρίσκεται στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, το οποίο αποτέλεσε στόχο αεροπορικών επιδρομών το περασμένο έτος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Associated Press, ανέφερε ότι ο Οργανισμός διαθέτει δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις επιπτώσεις των τελευταίων αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πληροφορίες».

Οι επιθεωρήσεις της IAEA στο Ισφαχάν διακόπηκαν όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε βομβαρδισμούς τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον πυρηνικό «επιτηρητή» του ΟΗΕ, σημαντικό ποσοστό του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «βρισκόταν αποθηκευμένο εκεί τον Ιούνιο του 2025, όταν ξέσπασε ο πόλεμος των 12 ημερών, και παραμένει στο ίδιο σημείο έκτοτε».

«Δεν έχουμε καταφέρει να επιθεωρήσουμε ή να διαψεύσουμε ότι το υλικό βρίσκεται εκεί και ότι οι σφραγίδες -οι σφραγίδες του ΔΟΑΕ- παραμένουν εκεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, οπότε αυτό που σας λέω είναι η καλύτερη εκτίμησή μας», ανέφερε.

Εικόνες από δορυφόρο της Airbus δείχνουν ένα φορτηγό φορτωμένο με 18 μπλε κοντέινερ να εισέρχεται σε μια σήραγγα στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στις 9 Ιουνίου 2025, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου του Ιουνίου. Αυτά τα κοντέινερ, που πιστεύεται ότι περιέχουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, πιθανότατα παραμένουν εκεί.

«Ο ΔΟΑΕ επιθυμεί επίσης να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Νατάνζ και στο Φόρντο, όπου επίσης υπάρχει πυρηνικό υλικό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Σημειώνεται ότι το Ιράν είναι μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, της οποίας η πενταετής αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην έδρα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, το Ιράν υποχρεούται να ανοίξει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις για επιθεώρηση από την IAEA, λέει ο Grossi.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

