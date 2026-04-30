CENTCOM: Ανακατευθύναμε το 42ο εμπορικό πλοίο που πήγε να παραβιάσει τον «ιδιαίτερα αποτελεσματικό» αποκλεισμό του Ιράν

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «ανακατεύθυναν με επιτυχία» το 42ο εμπορικό πλοίο το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ο Κούπερ ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή, 41 δεξαμενόπλοια με 69 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» παραμένουν αδρανή, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν μπορεί να τα εξαγάγει ή να τα πουλήσει.

«Πρόκειται για περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία η ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος δεν μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θεωρείται «ιδιαίτερα αποτελεσματικός».

