Άλμα 8% στις τιμές πετρελαίου φέρνουν οι δηλώσεις Τραμπ για πολύμηνο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Κατακόρυφη άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εκτινάχθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν παρατεταμένη κρίση και περιορισμένες πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης ή επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Σε συνάντηση με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, τον οποίο η Τεχεράνη έχει θέσει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία, είναι πιο αποτελεσματικός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, συζήτησε τις προσπάθειές του «να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τον τρέχοντα αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τον προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» σε περίπτωση επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.