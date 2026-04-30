Άλμα 8% στις τιμές πετρελαίου φέρνουν οι δηλώσεις Τραμπ για πολύμηνο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο

Κατακόρυφη άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εκτινάχθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν παρατεταμένη κρίση και περιορισμένες πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης ή επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Σε συνάντηση με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, τον οποίο η Τεχεράνη έχει θέσει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία, είναι πιο αποτελεσματικός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, συζήτησε τις προσπάθειές του «να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τον τρέχοντα αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τον προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» σε περίπτωση επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Οι Γερμανοί «κόβουν» το ΙΧ λόγω των τιμών των καυσίμων

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
04:15 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να κάνει πιο «χειρουργικά πλήγματα» στον Λίβανο αντι για γενικευμένο πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδη...
03:29 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΟΗΕ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν βρίσκεται πιθανότατα ακόμα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να βρίσκ...
02:36 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ιράκ: Κατάρριψη drone κοντά στην Αμερικάνικη πρεσβεία στη Βαγδάτη

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών που πέταγε κοντά στην πρεσβεί...
02:21 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Eκπρόσωπος του Στόλου «Sumud» με προορισμό τη Γάζα καταγγέλλει το Ισραήλ για «επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ένας εκπρόσωπος του στόλου με προορισμό την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «Global S...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς