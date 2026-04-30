Γιάννης Σμαραγδής για «Καποδίστρια»: «Στα γυρίσματα με μάζευαν από το πάτωμα γιατί έβαζα τα κλάματα» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τη μεγάλη αποδοχή που γνώρισε η ταινία του «Καποδίστριας», τα εισιτήρια που έκοψε και τον ρόλο που έπαιξε η αρνητική κριτική στο να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός τους, αλλά και τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα, στο ACTION 24.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης συγκεκριμένα αποκάλυψε πως υπήρχαν στιγμές που «με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Κι εγώ χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα».

Για να προσθέσει «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσανε. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη, που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».

«Τα 150.000 εισιτήρια είναι από τις αρνητικές κριτικές»

Όσον αφορά την αποδοχή της ταινίας και τα εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια που έκοψε, δήλωσε: «Ελάχιστοι δεν με χωνεύουν, αλλά είναι πολύ θορυβώδεις. Είναι σε διάφορα Μέσα. Δεν γλιτώνεις. Θέλω να σας πω κάτι. Η εταιρία διανομής, που είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, είε υπολογίσει περίπου 500.000 – 600.000 εισιτήρια. Μαζί με την Κύπρο είναι τώρα 840.000. Τα 150.000 εισιτήρια είναι από τις αρνητικές κριτικές. Παρακινήθηκαν», ανέφερε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Τέλος, για τη νέα ταινία που ετοιμάζει με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη είπε: «Με τραβά από το χέρι ο Καποδίστριας. Εγώ ξέρω ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη. Εκείνος δεν το γνωρίζει. Αν δεν δεχθεί, θα βρούμε άλλη λύση. Πιστεύω ότι θα δεχτεί».

