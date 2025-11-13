Φρίκη σε κάμπινγκ: Δολοφονία 35χρονου με τσεκούρι και κατσαβίδι – Το αρχικό σενάριο για επίθεση αρκούδας και η έρευνα που οδήγησε στην ανατροπή

διεθνή

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σε ένα απομονωμένο κάμπινγκ στη Μοντάνα, στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η υπόθεση που αρχικά θεωρήθηκε πιθανή επίθεση αρκούδας αποδείχθηκε ότι ήταν ανθρωποκτονία από έναν λευκό υπερεθνικιστή.

Ο 41χρονος Daren Christopher Abbey κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τη δολοφονία του 35χρονου Dustin Kjersem σε ένα απομονωμένο κάμπινγκ κοντά στο Moose Creek Road.

Ο Kjersem βρισκόταν στο κάμπινγκ όταν συνάντησε τυχαία τον Abbey, άγνωστο σε εκείνον, τον καλωσόρισε στον χώρο και μοιράστηκε μαζί του μια μπύρα το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο Abbey χτύπησε τον Kjersem με ένα ξύλο και ένα τσεκούρι και τον μαχαίρωσε με κατσαβίδι, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Abbey παραδέχθηκε αργότερα ότι έκλεψε τα όπλα, το ψυγειάκι, το κινητό τηλέφωνο και άλλα αντικείμενα του Kjersem, και απέκρυψε στοιχεία. Το DNA του, που βρέθηκε σε ένα κουτάκι μπύρας μέσα στη σκηνή, τον συνέδεσε με το σημείο του φόνου.

Επίσημα έγγραφα του περασμένου έτους ανέφεραν τη σύνδεσή του με λευκούς υπερεθνικιστές, ενώ αρχεία έδειχναν ότι τα τατουάζ του περιλάμβαναν έναν σιδηρούν σταυρό με σβάστικα.

Φωτογραφία: AP

Ο Abbey ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα, αφού ο Kjersem τον απείλησε. Οι αρχές όμως επισήμαναν ασυνέπειες στην ιστορία του και τόνισαν τα πολλαπλά τραύματα από χτυπήματα στην επίθεση.

Η σύντροφος του θύματος και ένας φίλος εντόπισαν το σώμα του και αρχικά έκαναν λόγο για πιθανή επίθεση αρκούδας. Η υπόθεση μετατράπηκε σε έρευνα ανθρωποκτονίας αφού οι αρχές δεν βρήκαν ίχνη αρκούδας στην περιοχή.

Ο Kjersem είχε δύο παιδιά και εργαζόταν ως εργολάβος, χτίζοντας σπίτια, σύμφωνα με την αδελφή του.

Έπειτα από δίκη έξι ημερών, οι ένορκοι βρήκαν τον Abbey ένοχο τη Δευτέρα για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παραποίηση στοιχείων, όπως δείχνουν τα αρχεία του δικαστηρίου.

Ο Abbey αναμένεται να δικαστεί στις 30 Δεκεμβρίου ενώπιον του πολιτειακού δικαστή. Η ανθρωποκτονία με πρόθεση θεωρείται κακούργημα με θανατική ποινή στη Μοντάνα, αλλά οι εισαγγελείς δεν θα ζητήσουν την επιβολή της, δήλωσε ο Jack Veil από το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας.

Με πληροφορίες από: NBC News, The Indepedent

 

13:48 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα πρέπει να εγγυάται ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει

Η βασική προσδοκία της Τουρκίας από τη σχεδιαζόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα είνα...
13:26 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις σε επιχειρηματία που θεωρείται στενός φίλος του

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε βάρος του επιχειρημα...
13:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Έρχεται φορολογήση στα μικρά δέματα από Κίνα, Shein και Temu – Σήμερα αναμένεται η έγκριση των νέων μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ε...
12:35 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τρεις επιλογές για να χρηματοδοτήσουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκε...
