Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο – Το φουλάρι της πιάστηκε σε μηχάνημα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Δαμάσι, στη Λάρισα, μετά την τραγωδία με την 49χρονη, που έχασε την ζωή της μέσα στο αρτοποιείο, που διατηρούσε η ίδια.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/11) όταν η 49χρονη φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν η άτυχη γυναίκα ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Την 49χρονη εντόπισε μία πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.