Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο – Το φουλάρι της πιάστηκε σε μηχάνημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο – Το φουλάρι της πιάστηκε σε μηχάνημα
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Δαμάσι, στη Λάρισα, μετά την τραγωδία με την 49χρονη, που έχασε την ζωή της μέσα στο αρτοποιείο, που διατηρούσε η ίδια.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/11) όταν η 49χρονη φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν η άτυχη γυναίκα ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Την 49χρονη εντόπισε μία πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καφές μπορεί να μειώσει κατά 39% τα προβλήματα στην καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη – Ποιος είναι ο πιο υγιεινός;

Εγκεφαλικό και καρδιακό: Το βραδινό σημάδι που μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο έπειτα από ελέγχους

B2B eCommerce: Τι είναι και πώς λειτουργεί για τις επιχειρήσεις

Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10
περισσότερα
12:08 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα

Θρήνος στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή ...
12:03 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πανεπιστήμια: Πότε θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών από τα ελ...
11:49 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οι 30 συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση...
11:28 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για τη βόμβα – ΦΩΤΟ

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Πέμπτης (1...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα