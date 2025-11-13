Μητέρα που έχασε 45 κιλά στα 36 της αποκαλύπτει: «Αυτή η απλή συνήθεια με βοήθησε να σταματήσω το ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα»

Μια μητέρα 36 ετών, έχασε 45 κιλά χάρη σε μια απλή αλλαγή στη σχέση της με το φαγητό, τακτική άσκηση και συνειδητή διατροφή. Η ιστορία της δίνει έμπνευση σε γυναίκες που παλεύουν με το άγχος, την εργασία και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ανακαλύψτε πώς η ισορροπημένη διατροφή, η διαχείριση άγχους και η παρακολούθηση των γευμάτων μπορούν να μεταμορφώσουν τη σωματική και ψυχική σας υγεία.

Από το άγχος και την αύξηση του βάρους σε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση

Η διατροφολόγος Alexandra Briceno απελπίστηκε όταν είδε το δικό της βάρος να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Η μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της ξεκίνησε να παίρνει βάρος κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών και η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ξεκίνησε το διδακτορικό της στη διαιτολογία και διατροφή το 2020.

Με το άγχος της ανατροφής δύο παιδιών, τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και την εργασία, η Briceno σταμάτησε να εστιάζει στην υγιεινή διατροφή και την ευεξία της. Με ύψος 1,52 μ. ύψος, έφτασε να ζυγίζει 116 κιλά στο μεγαλύτερο βάρος της. «Ήταν τρομακτικό… Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για την υγεία μου εκείνη την περίοδο», λέει η 36χρονη Briceno, που ζει στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

«Πέρυσι, εργαζόμουν σε κέντρο διατροφικών διαταραχών και ένιωθα μεγάλη ντροπή και απογοήτευση για τον εαυτό μου, γιατί ξέρω καλύτερα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι με κοιτάνε με σεβασμό λόγω της εμπειρίας μου».

Η ιατρική εξέταση έδειξε ότι η A1C της — τεστ για διάγνωση διαβήτη τύπου 2 — «ήταν στα ύψη», τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας «ήταν τρομερά» και είχε υψηλή χοληστερίνη. Από τότε, η Briceno έχασε 45 κιλά και η υγεία της έχει επανέλθει, χάρη στην άσκηση και σε υγιεινές διατροφικές αλλαγές.

Η μεταμόρφωσή της την ανέδειξε σε μία από τις κορυφαίες θέσεις στον διαγωνισμό “Submit Your Fit 2025”, ως μία από τις πιο εμπνευσμένες ιστορίες μεταμόρφωσης μελών των γυμναστηρίων EoS Fitness.

Ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα τη νύχτα

Η Briceno λέει ότι πάντα ήταν δραστήρια και πρόσεχε την υγεία και το βάρος της. Ωστόσο, καθώς η ζωή έγινε υπερβολικά φορτωμένη με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις και τις ακαδημαϊκές εργασίες, σταμάτησε να δίνει προτεραιότητα στον εαυτό της. Η διατροφή — τόσο σημαντική για όλους γύρω της — έγινε δευτερεύον για το δικό της σώμα.

«Δεν έτρωγα όλη μέρα, τσιμπολογώντας μόνο τα υπόλοιπα των παιδιών, την κόρα από το σάντουιτς με φυστικοβούτυρο, κάποιες κοτομπουκιές που άφηναν», θυμάται η Briceno. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, ήμουν πεινασμένη. Όταν τα παιδιά πήγαιναν για ύπνο και εγώ ήμουν μόνη δουλεύοντας στα χαρτιά μου, έτρωγα τεράστιες ποσότητες φαγητού, γιατί το σώμα μου ζητούσε την τροφή που δεν είχα πάρει όλη μέρα».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη ισορροπημένων γευμάτων. Θυμάται να κάθεται και να καταναλώνει σειρές από κράκερ λόγω άγχους που συχνά ξεπερνούσαν τις 3.000 θερμίδες την ημέρα. «Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγα ούτε ένα φρούτο ή λαχανικό και κατανάλωνα μόνο ψωμί, κράκερ, επεξεργασμένα φαγητά, σνακ», λέει η Briceno. «(Έτρωγα) σαν τρελή, χωρίς να κινούμαι».

Υπέφερε από θολή σκέψη, την οποία απέδιδε στη μη υγιεινή διατροφή της, και ένιωθε ότι κυλούσε μέσα στη ζωή χωρίς ενέργεια. Τα γόνατά της πονούσαν ακόμα και μετά από το ανέβασμα μιας σκάλας. «Ήταν σαν ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι μου. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος», θυμάται η Briceno.

Οι φωτογραφίες των γευμάτων έδωσαν τη λύση

Η Briceno αποδίδει την αλλαγή στην έφηβη κόρη της, η οποία μεγάλωσε βλέποντας τη μητέρα της να γυμνάζεται και την ενθάρρυνε να επιστρέψει στο γυμναστήριο. Ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2024, η Briceno άρχισε σταδιακά να γυμνάζεται τακτικά κάτι που «άλλαξε τα πάντα», όπως λέει η ίδια.

Τώρα γυμνάζεται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει βάρη, καρδιοαναπνευστική άσκηση, καθώς και ομαδικά μαθήματα όπως Ζούμπα και γιόγκα. «Πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι αξίζεις τον κόπο», λέει η Briceno για το πώς κινητοποιεί τον εαυτό της να ασκηθεί.

Όσον αφορά τη διατροφή της, χρειάστηκε να καταλάβει γιατί η υπερφαγία είχε γίνει συνήθεια. Ένα απλό κόλπο την βοήθησε να τρώει λιγότερο: ξεκίνησε να κρατά ημερολόγιο διατροφής, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν πιο αποτελεσματικό να τραβά φωτογραφίες όλων των γευμάτων της — όχι για να τα δημοσιεύσει στα social media, αλλά για να αναλύσει ιδιωτικά τι έκανε λάθος.

Η ανασκόπηση των εικόνων την βοήθησε να καταλάβει ότι για παράδειγμα δεν έτρωγε αρκετά για να έχει ένα υγιεινό πρωινό ή κατανάλωνε υπολείμματα που ποτέ δεν θα έδινε στα παιδιά της. Δεν ήταν περίεργο που υπερφαγία τη νύχτα. «Ξεκίνησα απλώς να είμαι προσεκτική μέσω των φωτογραφιών. Και μετά να είμαι ευγενική με τον εαυτό μου», λέει η Briceno.

«Η ζωή είναι ήδη δύσκολη. Είμαι μητέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια. Είμαι συνεχώς ανήσυχη. Και πάνω σε όλα αυτά, δεν θα φάω και δεν θα φροντίσω τον εαυτό μου; Ήταν μια διαδικασία συνειδητοποίησης που ακολούθησε η αυτοσυμπόνια».

Σήμερα, φροντίζει να τροφοδοτεί το σώμα της με ισορροπημένα γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μισό πιάτο περιλαμβάνει πάντα φρούτα και λαχανικά, ενώ το άλλο μισό πρωτεΐνη και υδατάνθρακες.

Δεν περιορίζει καμία τροφή, αλλά τρώει με μέτρο. Αν τα παιδιά της έχουν μπισκότα, επιτρέπει στον εαυτό της ένα μπισκότο και απολαμβάνει τη στιγμή. Αυτό τη βοηθά να αποφύγει το αίσθημα στέρησης και την σκέψη: «Θα φάω 100 μπισκότα αργότερα;».

Η Briceno τώρα ζυγίζει 68 κιλά, έχει αυξήσει τη μυϊκή μάζα και δεν είναι πλέον προ-διαβητική. Το θόλωμα σκέψης έχει επίσης υποχωρήσει. «Τώρα διατρέχω χαμηλότερο κίνδυνο για προβλήματα υγείας. Οι καρδιοπάθειες και παρόμοιες καταστάσεις δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια στο μυαλό μου», λέει. «Σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, τώρα είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Νιώθω άνετα όταν ανεβαίνω σκάλες ή όταν φοράω ρούχα. Νιώθω καλά».