Ηλεία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για απόπειρα βιασμού – «Απείλησε να με σκοτώσει»

Θύμα απόπειρας βιασμού από τον σύζυγό της καταγγέλλει ότι έπεσε μία 38χρονη γυναίκα, στην Ηλεία.

Η υπόθεση διερευνάται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακή Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον φερόμενο ως δράστη και να τον οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το περιστατικό συνέβη πριν από μερικές ημέρες σε περιοχή της νότιας Ηλείας, όπως κατήγγειλε η 38χρονη στις αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν αργά το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (8/11) όταν ο 40χρονος επιχείρησε να βιάσει την γυναίκα του, με την καταγγέλλουσα να απευθύνεται μετά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 40χρονο το πρωί της επόμενης ημέρας. Λόγω της φύσης του αδικήματος, η προανάκριση διενεργήθηκε από το αρμόδιο γραφείο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Δίωξη στον 40χρονο, αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, μετά από μια λογομαχία που είχαν, της έσκισε τα ρούχα και αποπειράθηκε να τη βιάσει, αλλά και ότι την απείλησε να την σκοτώσει. Επίσης, το θύμα ανέφερε στην καταγγελία της ότι οι δυο τους ήρθαν σε πάλη και έπεσαν στο πάτωμα του μπάνιου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα από τον άνδρα της σε όλο της το σώμα. Παράλληλα, στην κατάθεσή της επεσήμανε ότι και στο παρελθόν είχαν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ τους, αλλά μόνο φραστικά.

Ο 40χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και παραδέχθηκε ότι μόνο την εξύβρισε. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού σε μέλος της οικογένειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Την περασμένη Τρίτη απολογήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τι λέει ο δικηγόρος του 40χρονου

Σε δήλωσή του στην εφ. «Πατρίς», ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Κωνσταντίνος Τσογλής ανέφερε: «Αποδείξαμε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα απόπειρα βιασμού και δη σε βάρος μέλους της οικογένειας του εντολέα μου. Η υπερασπιστική μας γραμμή έγινε πλήρως κατανοητή τόσο από τον κ. Εισαγγελέα όσο και από την κ. Ανακρίτρια, γεγονός που αποτυπώνεται στην απόφασή τους να αφεθεί ο εντολέας μου ελεύθερος με ηπιότερους περιοριστικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, μετά από ενδελεχή ανακριτική διαδικασία, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ή βάσιμες ενδείξεις ενοχής του εντολέα μου. Εμπιστευόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και ζητούμε τον σεβασμό στην κρίση των αρμοδίων δικαστικών λειτουργών, υπενθυμίζοντας ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή που προστατεύει κάθε πολίτη μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του. Παράλληλα, αξίζει να υπογραμμιστεί η ανάγκη για προσεκτική και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων από τις αρχές, ώστε να αποφεύγεται ο άδικος στιγματισμός ενός ανθρώπου, ιδίως όταν πρόκειται για ενδοοικογενειακές υποθέσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στη διαλεύκανσή τους. Τα υπόλοιπα θα αναπτυχθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον η υπόθεση αυτή αχθεί ενώπιόν του και δεν τεθεί στο αρχείο κατόπιν απαλλακτικού βουλεύματος».